पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में कूदी अक्षरा सिंह! बोलीं- 'दगाबाज रंगबाज'

Bhojpuri Controversy: भोजपुरी सिनेमा के दो दिग्गज सुपरस्टार्स पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की गाना को लेकर विवाद चल रहा था कि अब इसमें एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भी कूद गई हैं. सोशल मीडिया पर दोनों के फैंस पहले से ही आमने-सामने थे, लेकिन अब भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की एंट्री ने इस विवाद को और भी गर्मा दिया है. उन्होंने ने भी रंगबाजी पर एक म्यूजिक वीडियो रिलीज किया है. जिसे सीधे तौर पर इन दोनों सुपरस्टार्स से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि, पवन सिंह पर सीधा अटैक बिना नाम लिए माना जा रहा है.

दरअसल, भोजपुरी जगत में जब-जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव टकराते हैं, तो इंडस्ट्री में भूचाल आ जाता है. मगर, इस बार मामला सिर्फ इन दोनों की लड़ाई का नहीं रहा, बल्कि अक्षरा सिंह ने भी मैदान में कदम रख दिया है और सीधा लेकर आ गई 'दगाबाज रंगबाज' गाना, जो आग में घी का काम कर सकता है!

अक्षरा सिंह 'दगाबाज रंगबाज' म्यूजिक वीडियो में कार से च्विंगम चबाते हुए बाहर आती हैं और कहती हैं कि 'छोड़ देला साथ, जेकर हाथ उधरें'... इसके बाद गाना शुरू होता है और धमाल मचता है. इस गाने में अक्षरा सिंह का डांस मूव्स और एक्सप्रेशन बेहद कमाल है, जिसमें वो दगाबाज लोगों को कह रही हैं कि दगाबाजी करने वाला रंगबाजी नहीं करते हैं.

'दगाबाज रंगबाज' गाने को अक्षरा सिंह ने खुद गाया है और वीडियो में एक्टिंग भी की हैं. गाने के लिरिक्स मनोज मतलबी ने लिखे हैं. जबकि, 'दगाबाज रंगबाज' गाने को गोविंद ओझा ने डायरेक्ट किया है. यह गाना 24 दिसंबर, 2025 को अक्षरा सिंह के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

बता दें कि इससे पहले पावरस्टार पवन सिंह का एक म्यूजिक वीडियो आया था, जिसका टाइटल था 'राजा रंगबाज'. वहीं, 'रंगबाज' टाइटल के साथ ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल यादव ने भी उसी दिन अपना गाना रिलीज किया था. दोनों सुपरस्टार के बीच गाना चोरी को लेकर विवाद हुआ था. सोशल मीडिया पर जमकर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे थे.

गौरतलब है कि अक्षरा सिंह और पवन सिंह के बीच का रिश्ता बेहद कड़वाहट के साथ खत्म हुआ था. अक्षरा सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से दोनों एक-दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव से भी अक्षरा सिंह का रिश्ता ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि खेसारी पर भी उन्होंने बयान दिए थे.

