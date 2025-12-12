पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े नाम, पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच एक बार फिर जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है. खास बात यह है कि दोनों सुपरस्टार्स ने एक ही दिन अपने अपने नए गाने रिलीज किए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके फैन्स के बीच 'व्यूज' और 'लाइक' की जंग छिड़ गई है. कमेंट में पवन सिंह और खेसारी के फैन्स गाने को ट्रेंड में लाने की बात कह रहे हैं. फैंस इसे 'रंगबाजी' या 'म्यूजिकल क्लैश' कह रहे हैं.

'पावर' vs 'ट्रेंडिंग', कौन मारेगा बाजी?

दरअसल, जब दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स ने एक ही तारीख को अपने गाने रिलीज करके सीधे तौर पर एक दूसरे को चुनौती देते है, तो फैन्स के बीच भी टकराव देखने को मिलता है. वैसे भी भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बीच की वर्षों पुरानी प्रतिद्वंद्विता है, जो बीच में खत्म हो गई थी. हालांकि, एक बार फिर से यह नजर आ रही है.

पवन सिंह का गाना

पवन सिंह का 'राजा रंगबाज' है, जिसमें पावरस्टार एक्शन और एक अलग स्टाइल में नजर आ रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट पूरा पैकेज है. 'राजा रंगबाज' JMF Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 12 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. इस गाने में पवन सिंह का दमदार लुक और जबरदस्त स्वैग देखने को मिल रहा है. यह गाना रिलीज होते ही धूम मचा रहा है. उनके खास 'पावरफुल' अंदाज और दमदार गायकी ने फैंस को उनका दीवाना बना दिया है.

फैन्स कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि टीआरपी किंग पवन सिंह जी का राजा रंगबाज में जबरदस्त जलवा कैसा लगा? आपका पसंदीदा पार्ट कौन-सा रहा? दूसरे यूजर ने लिखा कि यदुमुल्ला अगर डिप्रेशन में गया तो उसका जिम्मेदार पवन सिंह ही होगा. यहां सीधा टारगेट बिना नाम लिए खेसारी लाल यादव पर किया गया है. इसी तरह से फैन्स खूब अपना रिएक्शन दे रहे हैं.

खेसारी लाल यादव का गाना

वहीं, खेसारी लाल यादव ने'रंगबाज' के जरिए ट्रेंडिंग बीट्स और अपने सिग्नेचर स्टाइल का तड़का लगाया है. यह गाना उनके फैंस के बीच जबरदस्त वायरल हो रहा है. 'रंगबाज' म्यूजिक वीडियो खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड (Khesari Music World) के यूट्यूब चैनल पर 12 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को अपलोड किया है.

गाने को यूट्यूब पर खूब प्यार मिल रहा है. फैन्स का रिएक्शन भी खूब आ रहा है. एक फैन्स ने लिखा कि कम्बल के अंदर से कौन कौन सुन रहा है सिर्फ वही लाइक करेगा. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि अब माहौल 100 फीसदी बदले वाला बा, काहे कि खेसारी भइया के एंट्री मतलब गेम ओवर! वहीं, एक और यूजर ने पावरस्टार को सीधा टारगेट करते हुए लिखा कि पवन के हालत खराब हो गया जब किंग का कमबैक (comeback) हुआ.

कौन किस पर भारी?

देखना दिलचस्प होगा कि यूट्यूब के 'व्यूज' और 'लाइक' के इस महासंग्राम में कौन किसे पीछे छोड़ता है. फैंस को दोनों की यह 'रंगबाजी' खूब पसंद आ रही है. भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए यह एक सुपर एक्साइटिंग दिन है! क्योंकि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के गाने एक साथ बहुत कम रिलीज होते हैं.

