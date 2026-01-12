पवन सिंह का नया धमाका 'मार दीही पाला'...फिर होने लगी नीलम गिरी की चर्चा, जो जंगल में आग की तरह फैला!

Pawan Singh and Neelam Giri: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री सुपरस्टार पवन सिंह जब भी कोई नया म्यूजिक वीडियो लेकर आते हैं, तो रिकॉर्ड्स का टूटना तय माना जाता है. इस बार तो पावरस्टार भोजपुरी की मशहूर अदाकारा नीलम गिरी के साथ माना लाए हैं और फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. अब इस जोड़ी को देखने के बाद यूट्यूब पर गदर मचना तय हो गया है. फैन्स व्यूज की बाढ़ ला रहे हैं. चलिए पवन सिंह के नए गाने के बारे में जानते हैं.

पवन सिंह ने अपना नया गाना ‘मार दीही पाला’ (Maar Dihi Pala) रिलीज कर दिया है, जो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल रहा है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ और नीलम गिरी की जोड़ी है. हर तरफ दोनों की खूब चर्चा हो रही है. रोमांटिक म्यूजिक वीडियो ‘मार दीही पाला’ में पवन सिंह और नीलम सिंह के डांस स्टेप को खूब पसंद किया जा रहा है.

‘मार दीही पाला’ रोमांटिक ट्रैक को पवन सिंह ने सिंगर शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह और नीलम गिरी के बीच की रोमांटिक बॉन्डिंग और कमाल के डांस स्टेप्स फैन्स का दिल जीत रहे हैं. गाने का म्यूजिक काफी शानदार है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है.

‘मार दीही पाला’ गाने को प्रिंस प्रियदर्शी (Prince Priyadarshi) ने लिखा है. जबकि इस गाने को प्रियांशु सिंह (Priyanshu Singh) ने म्यूजिक दिया है. वहीं, इस गाने को Saregama Hum Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 12 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है.

यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाने को लेकर पवन सिंह के फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि टीआरपी किंग का एक और नए साल में शानदार, खतरनाक, तगड़ा और शानदार धमाका. वहीं, एक और फैन ने लिखा कि पवन भईया के आवाज़ में एक अलग ही जादू है जो सबको दीवाना बना देता है.

