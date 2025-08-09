Bhojpuri News: 9 जून, 2023 को जब एक साथ नजर आए थे पवन सिंह और शालू सिंह, तब हुआ था 'ओढ़नी हटा के!'
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2873746
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Bhojpuri News: 9 जून, 2023 को जब एक साथ नजर आए थे पवन सिंह और शालू सिंह, तब हुआ था 'ओढ़नी हटा के!'

Bhojpuri News: पवन सिंह और शालू सिंह एक भोजपुरी गाने 'ओढ़नी हटा के' के लिए साथ आए थे. दोनों स्टार की जोड़ी ने इस म्यूजिक वीडियो में कमाल का काम किया है. आज भी दर्शक इस गाने के दीवाने हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 09, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह और शालू सिंह (Photo- वीडियो ग्रैब)
पवन सिंह और शालू सिंह (Photo- वीडियो ग्रैब)

Bhojpuri Song Odhani Hata Ke: भोजपुरी सिनेमा जगत में पवन सिंह को पवारस्टार के नाम से बुलाया जाता है. इनके बारे में कहा जाता है कि फिल्म या म्यूजिक सुपरहिट करवाने के लिए नाम ही काफी है! खैर, हम इस ऑर्टिकल में आज बात करेंगे पवन सिंह के एक पुराना म्यूजिक वीडियो के बारे में, जो आजकर तहलका मचाए हुए है. 

दोनों स्टार की जोड़ी ने गदर मचा दिया

दरअसल, भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह भोजपुरी अभिनेत्री शालू सिंह के साथ 9 जून, 2023 को एक म्यूजिक वीडियो 'ओढ़नी हटा के' में नजर आए थे. यह एक मज़ेदार गाना था, जिसकी मधुर धुन दर्शकों को थिरकने पर आज भी मजबूर कर देती है. दोनों स्टार की जोड़ी ने गदर मचा दिया था. फैन्स आज भी इस गाने के दीवाने हैं.

इस गाने को सोनू सरगम आरा ने लिखा

इस गाने को पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. जबकि, विकास यादव और अभिषेक तिवारी ने म्यूजिक दिया है. इस गाने में भोजपुरी दर्शकों की पसंद के अनुसार सिंथेसाइज्ड साउंड्स, दमदार बीट्स और धुनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है. वहीं, इस गाने को सोनू सरगम आरा ने लिखा है.

​यह भी पढ़ें: मनोरंजन या गंदगी? भोजपुरी के ये 3 गाने हैं बदनाम, सुनते ही कान कर लेंगे बंद

'ओढ़नी हटा के' म्यूजिक वीडियो है दमदार

इस गाने का म्यूजिक वीडियो पवन सिंह और शालू के किरदारों को दिखाता है, जिनकी शुरुआत एक गलत रास्ते से होती है. यह उनके बाजार और कॉलेज कैंपस में नाचते हुए उनके सफर को दर्शाता है, जहां वे अपने मतभेदों को दूर करते हैं और एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं. 'ओढ़नी हटा के' म्यूजिक वीडियो टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

यह भी पढ़ें:रक्षाबंधन को बनाइए खास, पाइए 'बहिनी के प्यार', लोगों का दिल छू रहा खेसारी का ये गाना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan SinghShalu SinghOdhani Hata KeBhojpuri news

Trending news

Tej Pratap Yadav
4 बहनों ने तेजप्रताप को भेजी राखी,मौसेरी बहन ने भी बांधा पर मीसा-रोहिणी ने नहीं भेजी
Godda news
'मैं भगोड़ा नहीं हूं', गिरफ्तारी देने थाने खुद पहुंचे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे
Bihar Voter List
SIR Voter List:9 दिनों बाद भी किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई आपत्ति दर्ज, आखिर क्यों?
Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव ने रक्षाबंधन की दी बधाई, लेकिन महिलाओं को लिखा खुला पत्र, जानें वादे
Jamshedpur News
झारखंड में बड़ा ट्रेन हादसा, दो मालगाड़ियां आपस में टकराईं, 10 ट्रेनें रद्द
Bihar News
भाभी से संबंध बनाता था छोटू, टेंशन में बड़े भाई ने हत्या कर दी, हो गया खुलासा
Bihar Weather
बिहार में बाढ़ का कहर जारी,कई जगह हालात गंभीर,पटना समेत इन जिलों में छाए रहेंगे बादल
Bihar Assembly Election
Bihar Chunav 2025 LIVE: 'कौन झूठा नंबर 1, अभी तय करना बहुत कठिन', डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी-तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
Bagaha News
मजदूर हैं साहब! काम के नाम कोई भी ठग ले, बगहा में मानव तस्करी का बड़ा खुलासा
Ramayan Pal
सावन खत्म होने से एक दिन पहले ही 200 भेड़ चोरी! जंगल में रामायण पाल की हत्या
;