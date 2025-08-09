Bhojpuri News: 9 जून, 2023 को जब एक साथ नजर आए थे पवन सिंह और शालू सिंह, तब हुआ था 'ओढ़नी हटा के!'

Bhojpuri Song Odhani Hata Ke: भोजपुरी सिनेमा जगत में पवन सिंह को पवारस्टार के नाम से बुलाया जाता है. इनके बारे में कहा जाता है कि फिल्म या म्यूजिक सुपरहिट करवाने के लिए नाम ही काफी है! खैर, हम इस ऑर्टिकल में आज बात करेंगे पवन सिंह के एक पुराना म्यूजिक वीडियो के बारे में, जो आजकर तहलका मचाए हुए है.

दोनों स्टार की जोड़ी ने गदर मचा दिया

दरअसल, भोजपुरी सिंगर-एक्टर पवन सिंह भोजपुरी अभिनेत्री शालू सिंह के साथ 9 जून, 2023 को एक म्यूजिक वीडियो 'ओढ़नी हटा के' में नजर आए थे. यह एक मज़ेदार गाना था, जिसकी मधुर धुन दर्शकों को थिरकने पर आज भी मजबूर कर देती है. दोनों स्टार की जोड़ी ने गदर मचा दिया था. फैन्स आज भी इस गाने के दीवाने हैं.

इस गाने को सोनू सरगम आरा ने लिखा

इस गाने को पवन सिंह ने शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. जबकि, विकास यादव और अभिषेक तिवारी ने म्यूजिक दिया है. इस गाने में भोजपुरी दर्शकों की पसंद के अनुसार सिंथेसाइज्ड साउंड्स, दमदार बीट्स और धुनों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है. वहीं, इस गाने को सोनू सरगम आरा ने लिखा है.

'ओढ़नी हटा के' म्यूजिक वीडियो है दमदार

इस गाने का म्यूजिक वीडियो पवन सिंह और शालू के किरदारों को दिखाता है, जिनकी शुरुआत एक गलत रास्ते से होती है. यह उनके बाजार और कॉलेज कैंपस में नाचते हुए उनके सफर को दर्शाता है, जहां वे अपने मतभेदों को दूर करते हैं और एक-दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हैं. 'ओढ़नी हटा के' म्यूजिक वीडियो टाइम्स म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

