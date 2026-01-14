पवन सिंह का 'बानी लइका' सॉग बना फैंस की धड़कन, 9 दिनों में 10 मिलियन व्यूज

Pawan Singh: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का नया गाना ‘बानी लइका’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है. 5 जनवरी को उनके जन्मदिन के मौके पर रिलीज हुए इस गाने को महज 9 दिनों में करीब 10 मिलियन व्यूज और 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं. पवन सिंह और महिमा सिंह की जोड़ी के साथ शिल्पी राज की आवाज ने गाने को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला है.
Pawan singh: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का गाना हमेशा ट्रेंड करता है, चाहे उसके रिलीज होने में कितने भी दिन क्यों ना हो जाए. हाल ही में बीते 5 जनवरी को पवन सिंह का जन्मदिन था और उसी दिन पवन सिहं को एक नया गाना 'बानी लइका' PAMMY RECORDS के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ. रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर यह गाना ट्रेंड करने लगा और महज 9 दिन में इस गाने पर 10 मीलियन के करीब व्यूज और 1लाख से ज्यादा कमेंट आ चुके है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ महिमा सिंह की जोड़ी को दर्शक खूब सराह रहे है.
पवन सिंह और शिल्पी राज की अवाज
'बानी लइका' को भोजपुरी स्टार पवन सिंह और गायिका शिल्पी राज ने अपनी आवाज दी है. इसके बोल आरआर पंकज और आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं और संगीत प्रियांशु सिंह ने तैयार किया है. गाने को डायरेक्ट किया है गोल्डी जयसवाल ने. पूरी टीम की मेहनत और शानदार विजुअल प्रेजेंटेशन ने इस सॉन्ग को ट्रेंड में बनाए रखा है.
फैंस की दीवानगी बरकरार, 1 लाख से ज्यादा कमेंट्स
इस गाने पर फैंस का प्यार लगातार बढ़ रहा है. पवन सिंह और महिमा सिंह के हर डांस स्टेप पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं. इस गाने पर अब तक 1 लाख से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं, जिसमें फैंस हार्ट, फायर और डांस इमोजी के जरिए अपनी दीवानगी दिखा रहे हैं. यह गाना नए-पुराने सभी दर्शकों में एक क्रेज बनाए हुए है.
पवन सिंह के आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स भी चर्चा में
भोजपुरी इंडस्ट्री के पावरस्टार पवन सिंह आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं. हाल ही में उनकी फिल्म ‘पावरस्टार’ का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. इसके अलावा ‘धनिया के पनिया’ जैसे नए गाने भी रिलीज हो चुके हैं.पवन सिंह ने संकेत दिया है कि वे जल्द ही बॉलीवुड में भी किसी बड़े प्रोजेक्ट के साथ नजर आ सकते हैं.
