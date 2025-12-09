पवन सिंह मामले में हुआ बड़ा खुलासा, इसलिए दी गई थी धमकी

Pawan Singh: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राजनेता पवन सिंह को हाल ही में बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी भरा संदेश मिलने की खबर ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. इस मामले में अब कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं, जिनमें यह बताया गया है कि अभिनेता को यह धमकी कथित तौर पर बिग बॉस के फाइनल एपिसोड में शामिल होने को लेकर भेजी गई थी. यह धमकी भरा संदेश पवन सिंह के लिए चिंता का विषय बन गया है, और इस हाई-प्रोफाइल मामले ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है.

धमकी मिलने के बाद इस मामले में कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में इस संबंध में एक लिखित शिकायत पहले ही जमा करा दी गई है. सूत्रों के अनुसार, अब जल्द ही पवन सिंह और उनके क्रू मेंबर्स की तरफ से मुंबई पुलिस के समक्ष इस मामले की एक औपचारिक और विस्तृत शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है. पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है ताकि धमकी भेजने वाले गैंग के सदस्यों की पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके.

पवन सिंह के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने सिर्फ उन्हें स्टेज पर चढ़ने से रोकने की बात नहीं कही, बल्कि भारी रकम की मांग भी रखी. कॉलर ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर पैसे नहीं दिए गए या उसकी शर्तों का पालन नहीं किया गया, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. घटना के तुरंत बाद पवन सिंह की टीम ने संदिग्ध फोन नंबर, कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य तकनीकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को सौंप दी. हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उनकी सुरक्षा और कड़ी कर दी है.

इस घटना के बाद एक बार फिर सलमान खान और बिश्नोई समुदाय से जुड़ा 1998 का काला हिरण शिकार मामला चर्चा में आ गया है. बिश्नोई समाज लंबे समय से इस केस में सलमान को दोषी ठहराता रहा है और लगातार समय-समय पर बिश्नोई गैंग के नाम पर सलमान और उनसे जुड़े लोगों को धमकियां मिलती रही हैं. हाल ही में सलमान खान को भी धमकी भरा संदेश भेजा गया था, जिसमें 5 करोड़ रुपये की मांग की गई थी.

