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लगावेलू जब लिपस्टिक... पवन सिंह ने पहली बार में कर दिया था इनकार, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे गीत गाने के लिए कैसे हुए थे तैयार?

Bhojpuri News: पवन सिंह को लगावेलू जब लिपस्टिक गाने के बोल में इस्तेमाल किए गए लिपस्टिक और लॉलीपॉप शब्द बहुत स्तरीय नहीं लग रहे थे और वे इस गाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे. इस गाने को गीतकार जाहिद अख्तर और संगीतकार विनय बिहारी ने लयबद्ध किया था. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 19, 2026, 08:10 PM IST

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लगावेलू जब लिपस्टिक... पवन सिंह ने पहली बार में कर दिया था इनकार (Photo- वीडियो ग्रैब)
लगावेलू जब लिपस्टिक... पवन सिंह ने पहली बार में कर दिया था इनकार (Photo- वीडियो ग्रैब)

लगावेलू जब लिपस्टिक... यह सांग आज ग्लोबल बन चुका है और साथ ही भोजपुरी को विश्वस्तर पर पहचान दिला रहा है. आलम यह है कि विदेशों में इस गाने की आज भी धूम मची है. इंग्लैंड के कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में गोरे छात्र इस गाने पर झूमते नजर आते हैं तो अमेरिका से लेकर आस्ट्रेलिया के नाइट क्लबों में इस गाने पर धूम मच जाती है. लेकिन क्या आपको पता है कि जिस गाने ने पूरी दुनिया में इतनी धूम मचाई है, उसे गाने के लिए पहली बार में पवन सिंह ने मना कर दिया था. 

दरअसल, पवन सिंह को इस गाने के बोल में इस्तेमाल किए गए लिपस्टिक और लॉलीपॉप शब्द बहुत स्तरीय नहीं लग रहे थे और वे इस गाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे. इस गाने को गीतकार जाहिद अख्तर और संगीतकार विनय बिहारी ने लयबद्ध किया था. तब पवन सिंह अपनी गंभीर गायकी से पहचान बना रहे थे और यह गाना उन्हें गंभीर नहीं लग रहा था. हालांकि बताया जाता है कि जब विनय बिहारी ने उन्हें फोर्स किया तो वे उन्हें इनकार नहीं कर सके. 

गीतकार जाहिद अख्तर ने अपने इंटरव्यू में एक बार जिक्र किया था कि वे कुछ ऐसा लिखना चाहते थे, जो युवाओं को अपनी ओर आ​कर्षित कर सके. इसलिए उन्होंने लॉलीपॉप और लिपस्टिक जैसे शब्दों को चुना था. जब पवन सिंह ने इस गाने को रिकॉर्ड किया था, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह भोजपुरी संगीत का सबसे बड़ा ब्रांड बन जाएगा. 

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ग्लोबल हो चुका 'लगावेलू जब लिपस्टिक...' सांग
भाषाई दीवारों को पार करता हुआ यह गाना अमेरिका में सुन सकते हैं और छपरा के किसी गांव में भी. आज भी शादियों में इस गाने की धूम है. कोई भी पार्टी इस गाने के बगैर अधूरी मानी जाती है. अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि देशों में विदेशी डीजे इसे अपनी म्यूजिक सेट में शामिल कर रहे हैं. 

आलम यह है कि इस देसी गाने पर कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में गोरे छात्र झूमने लगते हैं, जिसका वीडियो पूरी दुनिया देखती है. दुनिया भर के नाइट क्लब में शकीरा का गाना बजे या न बजे, यह गाना जरूर बजता है. संक्षेप में कहें तो इस गाने ने भाषा की दीवारों को भी तोड़ दिया था.

यह भी पढ़ें: '1GB का रिचार्ज करवाया खेसारी का गाना सुनने के लिए', 'मटर के छेमी' का रिलीज

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