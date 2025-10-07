Advertisement
CM योगी के दरबार में पवन सिंह-ज्योति सिंह का केस, रामबाबू सिंह बोले- वे ही दिला सकते हैं इंसाफ

Pawan SIngh Vs Jyoti Singh: पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता रामबाबू सिंह अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शरण में पहुंच गए हैं. उनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 07, 2025, 04:50 PM IST

Trending Photos

Pawan SIngh Vs Jyoti Singh: पावरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद अब परिवार से निकलकर सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है. पवन सिंह के ससुर बलिया निवासी रामबाबू सिंह मंगलवार को लखनऊ पहुंच गए और उनका कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर बेटी के सम्मान और न्याय की मांग करेंगे. रामबाबू सिंह का कहना है कि वे किसी राजनीतिक या व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में बेटी के सम्मान और सुरक्षा की गुहार लेकर आए हैं.

READ ALSO: पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद में नया मोड़, मीडिया के सामने आने का चैलेंज

रामबाबू सिंह ने कहा, हमारी बस इतनी मांग है कि बेटी को सम्मान के साथ रखें. जो घटनाक्रम हुआ, उसके बारे में उन्होंने कहा कि हमारी बेटी उनसे बात करने ही आई थी, लेकिन उन्होंने बातचीत नहीं की और उल्टा पुलिस को भेज दिया. पैसे दे दिए होंगे. पुलिस पहुंच गई और बेटी को ले जाने लगी तो उसने कहा, 'मेरा क्या जुर्म है, यह बताएं.' उन्होंने पुलिस से कहा, 'मेरा गुनाह क्या है?' हम यह चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने जा रहे हैं और बेटी के लिए न्याय की मांग करेंगे.

बता दें कि पवन सिंह का पारिवारिक विवाद गरमाता जा रहा है. पत्नी ज्योति और उनके बीच लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है. हाल ही में ज्योति अभिनेता के घर लखनऊ पहुंचीं और फूट-फूटकर रोईं. उन्होंने पवन सिंह पर कई आरोप लगाए हैं. यहां आकर उन्होंने कहा कि उन्हें घर में जाने नहीं दिया जा रहा है और उनके लिए पुलिस बुलवाई गई है. साथ ही उन्होंने अभिनेता पर और भी कई गंभीर आरोप लगाए थे.

ज्योति सिंह ने इसका पूरा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. इस पर पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर जवाब दिया, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है. क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा, जिनके बदौलत मैं यहां तक पहुंचा? ज्योति सिंह क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरी सोसायटी में आईं तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर पर बुलाया और करीब 1:30 घंटे हमारी बातचीत हुई. आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं. समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहां इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो.

READ ALSO: क्या पवन सिंह की राह पर चलेंगी अक्षरा सिंह, राजनीति में होगी एंट्री?

उधर, उनकी पत्नी ने भी पलटवार करते हुए लिखा कि पति देव पवन सिंह! क्या सच है और क्या झूठ- यह हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है. हम सही हों या आप सही हों, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं. आप भी बैठिए और मैं भी बैठूंगी, क्योंकि यह अब चारदीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है. मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं. यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए. जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवनभर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते हैं और जहां तक आपने 'डेढ़ घंटे बैठने' की बात कही है, तो आपके फ़्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है. मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं, तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे.

-आईएएनएस

