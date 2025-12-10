Advertisement
17 साल बाद भी धमाका! पवन सिंह का 'लॉलीपप लागेलू'गाना बना इंटरनेशनल हिट, शादी-विवाह में आज भी नंबर–1

Pawan Singh Song: भोजपुरी म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गाना ‘लॉलीपप लागेलू’ आज भी दुनिया भर में उसी जोश के साथ बजता है जैसा 17 साल पहले रिलीज़ के समय बजा था. पावर स्टार पवन सिंह की धमाकेदार आवाज़, जाहिद अख्तर का लिखा गाना और विनय विनायक के धुन ने मिलकर इस गाने को ऐसा जादू दिया कि हर शादी-विवाह, पार्टी और फंक्शन इसकी धुन पर नाचे बिना अधूरा लगता है.

 

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:51 AM IST

Pawan Singh Song: भोजपुरी का एक ही गाना है जो आज भी शादी-विवाहों में धड़ल्ले से बजता है. बिहार तो छोड़िए, इस गाने के फैन विदेश में भी हैं. हम बात कर रहे हैं आज से 17 साल पहले पावर स्टार पवन सिंह के गाए हुए सुपरहिट गाने 'लॉलीपप लागेलू' की. बिहार की किसी भी पार्टी में यह गाना जरूर बजता है. लोगों की पहली पसंद बन चुका यह गाना Wave Music यूट्यूब चैनल पर अपलोड है. अभी तक इस गाने पर 262 मिलियन व्यूज और 1.5 मिलियन लाइक आ चुके हैं.

पवन सिंह की आवाज का जादू और 17 साल पुराना हिट गाना
'लॉलीपप लागेलू' भोजपुरी के सबसे उम्दा गायक पवन सिंह का गाया हुआ गाना है, जिनकी आवाज के जादू से पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री झूम उठती है. 'लॉलीपप लागेलू' यह 17 साल पुराना गाना आज भी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने के बोल जाहिद अख़्तर ने लिखे हैं तथा म्यूजिक विनय विनायक ने दिया है. इस गाने के वीडियो डायरेक्टर की बात करें तो इसे अमर ने डायरेक्ट किया है.

फैंस की दीवानगी और रिकॉर्ड कमेंट्स
'लॉलीपप लागेलू' गाने को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. पवन सिंह के गाए इस गाने पर जब भी DJ पर बजता है, दर्शक उस पर खूब तालियां बजाते हैं. इस गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ दिख रही है. इस गाने पर अब तक 62,811 कमेंट आ चुके हैं. एक यूजर ने इस गाने को भोजपुरी का 'एक मात्र इंटरनेशनल गाना बताया' तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा कि उन्होंने भोजपुरी सुनना ही इसी गाने से शुरू किया था. कई फैंस हार्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं.

पवन सिंह के अन्य हिट गाने भी लगातार ट्रेंड में
पवन सिंह के और भी बहुत सारे गाने हैं, जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं. पवन सिंह का हिट गाना 'राते दिया बुझा के पिया…' अभी भी ट्रेंड कर रहा है और इस गाने को अब तक 653 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. पवन सिंह का 'पुदीना सॉन्ग' भी बहुत ज्यादा ट्रेंड किया था और इस गाने को अब तक 400 मिलियन व्यूज मिले हैं.

17 साल बाद भी धमाका! पवन सिंह का 'लॉलीपप लागेलू'गाना बना इंटरनेशनल हिट
