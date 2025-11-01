Advertisement
अब होगी पवन सिंह और खेसारी में सियासी जंग! ट्रेंडिंग स्टार को घेरने आ रहे पावर स्टार

Khesari Lal Yadav And Pawan Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार करने जा सकते हैं. पवन सिंह ने भी कहा है कि अगर पार्टी उन्हें प्रचार के लिए भेजना चाहती है, तो वह जरूर जाएंगे.

Nov 01, 2025

खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह प्रचार करेंगे! (File Photo)
खेसारी लाल यादव के खिलाफ पवन सिंह प्रचार करेंगे! (File Photo)

Chhapra Assembly Constituency: छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राजद नेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ बीजेपी भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह को प्रचार के लिए उतार सकती है. पवन सिंह ने भी कहा है कि अगर पार्टी उन्हें प्रचार के लिए भेजना चाहती है, तो वह जरूर जाएंगे. बीजेपी नेता और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह ने छपरा से चुनाव लड़ रहे राजद नेता खेसारी लाल यादव के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि जंगलराज बेहतर था, जिसमें पैसे देकर जिंदा तो रह जाते थे.

पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान पवन सिंह ने कहा कि जंगलराज का वह दौर कोई भूला नहीं है. जंगलराज के 15 साल देखिए और डबल इंजन सरकार के 20 साल के कार्यकाल की तुलना कीजिए. फर्क सीधे तौर पर समझ आएगा. उन्होंने कहा कि 15 साल पहले की स्थिति को देखिए और आज से तुलना कीजिए. क्या आपको कोई अंतर दिखता है? बिल्कुल दिखता है ना.

पवन सिंह ने बिहारी अस्मिता पर भी जोर दिया और कहा कि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं कि बिल्कुल, बिहारी कहलाना गर्व की बात है. हम बिहारी हैं और इसे गर्व से कहते हैं. पत्नी ज्योति सिंह के काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के सवाल को टालते हुए पवन सिंह ने कहा कि मैं इस सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहूंगा.

बता दें कि खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव से अपनी पत्नी को छपरा से चुनावी मैदान में उतारना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बना लिया. पार्टी से टिकट मिलने के बाद वे लगातार छपरा में बने हुए हैं और लोगों से अपने समर्थन में वोट करने की अपील कर रहे हैं.

खेसारी लाल यादव लगातार क्षेत्र की समस्याओं को उठा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 20 साल की एनडीए सरकार ने बिहार में विकास नहीं किया. हाल में उनके एक बयान पर विपक्ष की तरफ से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में जंगलराज ही ठीक था, जहां पैसे देकर जिंदा तो रहते थे.

