Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

बिहार चुनाव में पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री! बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की मुलाकात, बनेंगे गेम चेंजर?

Pawan Singh News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि वह बहुत जल्द बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार शुरू करेंगे.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 30, 2025, 11:27 AM IST

पवन सिंह ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं से की मुलाकात (@singhpawan999)
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह ने 29 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) को  बीजेपी के दिग्गज नेताओऔं से मुलाकात की. पवन सिंह ने पटना में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर चुनावी गलियारों में हलचल मचा दी है. इस मुलाकात को चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पवन सिंह बीजेपी के स्टार प्रचार हैं.

बीजेपी के इन दिग्गज से पवन सिंह की मुलाकात
बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में हुई इस महत्वपूर्ण मुलाकात में बिहार चुनाव के प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और राष्ट्रीय महामंत्री ऋतु राज सिन्हा जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे थे.

भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ अपनी इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर स्वस्थ वातावरण में सुखद मुलाकात और सार्थक चर्चा हुई. जय NDA जय बिहार.

यह भी पढ़ें: तेजस्वी ने छपरा से खेसारी लाल यादव पर क्यों लगाया दांव? समझिए सियासी गणित

बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे तक चली इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के कई मुद्दों और चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई. माना जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व ने पवन सिंह के प्रभाव को देखते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने पर चर्चा की है. वहीं, पवन सिंह के पोस्ट में लिखे कैप्शन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह एनडीए (NDA) गठबंधन के लिए पूरी सक्रियता से प्रचार करेंगे.

यह भी पढ़ें:VIDEO: जब एक मंच पर आए खेसारी और तेजस्वी, देखते ही देखते बेकाबू हो गई भीड़!

बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पहले से ही बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं. हालांकि, पवन सिंह अभी तक औपचारिक रूप से प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है. माना जा रहा है कि वह शाहाबाद क्षेत्र (भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर) के किसी जिले से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे.

