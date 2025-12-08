Advertisement
पावरस्टार पवन सिंह और नीलम गिरी का धमाका: 'सईया मिलल लडिकइयां' 6 महीने बाद भी वायरल

Pawan Singh: भोजपुरी के पावरस्टार पवन सिंह का गाना ‘सईया मिलल लडिकइयां’ रिलीज के 6 महीने बाद भी ट्रेंडिंग में बना हुआ है. वीडियो में पवन सिंह के साथ धक-धक गर्ल नीलम गिरी नजर आ रही हैं. गाने को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 08, 2025, 03:13 PM IST

पवन सिंह और नीलम गिरी का गाना (स्क्रीन ग्राप)
पवन सिंह और नीलम गिरी का गाना (स्क्रीन ग्राप)

Pawan Singh: भोजपुरी के पावरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का गाना हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, चाहे वह गाना पुराना ही क्यों न हो गया हो. आज बात जिस गाने की हो रही है, उसके बोल हैं 'सईया मिलल लडिकइयां'. यह गाना 6 महीने पहले रिलीज हुआ था, लेकिन यह आज भी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने को अब तक 17 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 2 लाख से अधिक लाइक मिल चुके हैं. गाने के वीडियो में पावरस्टार पवन सिंह के साथ भोजपुरी की धक-धक गर्ल नीलम गिरी नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

पवन सिंह और शिल्पी राज की शानदार जोड़ी
'सईया मिलल लडिकइयां' गाने को भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने के बोल आशुतोष तिवारी ने लिखे हैं तथा म्यूजिक प्रियांशु सिंह ने दिया है. वीडियो डायरेक्टर की बात करें तो इस गाने को गोल्डी जायसवाल ने डायरेक्ट किया है और इसके निर्माता विक्की सिंह ने किया है.

फैंस का प्यार कमेंट सेक्शन में झलक रहा है
'सईया मिलल लडिकइयां' गाने को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. पवन सिंह के साथ नीलम गिरी के डांस के हर स्टेप पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ दिख रही है. इस गाने पर अब तक 12 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा—'भाई साहब, कान तरस गए थे Power Star Pawan Singh bhaiya का गाना सुनने के लिए। भाई लोग, ये गाना हर जगह ट्रेंड होना चाहिए।"
कई फैंस हार्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं'

पवन सिंह के आने वाले प्रोजेक्ट्स
पवन सिंह के आने वाले प्रोजेक्ट्स में कई नई भोजपुरी फिल्में और गाने शामिल हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'पावरस्टार' का ट्रेलर रिलीज हुआ है. इसके साथ ही 'धनिया के पनिया' जैसे गाने भी रिलीज हुए हैं. पवन सिंह बॉलीवुड में भी कुछ बड़ा करने के संकेत दे रहे हैं.

