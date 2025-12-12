दूध पीकर 'राजा रंगबाज' बने पवन सिंह! खुशबू तिवारी संग बन गया गजब का सीन

Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह ने एक बार फिर अपने फैंस को शानदार तोहफा दिया है. उनका नया धमाकेदार गाना 'राजा रंगबाज' रिलीज हो गया है. यह गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर गर्दा उड़ा रहा है और म्यूजिक लवर्स के बीच जबरदस्त धूम मचा रहा है. इस गाने में पवन सिंह का एंग्री यंग मैन और ' राजा रंगबाज' अवतार उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है. चलिए जानते हैं कि यह गाना कैसा है?

क्यों है 'राजा रंगबाज' खास?

पावरस्टार पवन सिंह का 'राजा रंगबाज' सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एक्शन, स्टाइल और एंटरटेनमेंट पैकेज है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह का दमदार लुक और बेहतरीन लोकेशन इसे एक शानदार फील दे रहे हैं. वीडियो में उनकी स्टाइलिंग और एक्शन सीक्वेंस गजब के हैं.

पवन सिंह और खुशी तिवारी की दमदार जोड़ी

इस गाने (Raja Rangbaaz) में पवन सिंह के साथ हॉट एक्ट्रेस की केमिस्ट्री देखने लायक है, जो गाने में रोमांस का परफेक्ट तड़का लगा रही है. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने गाने की अपील को और भी बढ़ा दिया है. 'राजा रंगबाज' म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह और खुशी तिवारी की दमदार जोड़ी ने काम किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाना बहुत ही शानदार

'राजा रंगबाज' के लिरिक्स सीधे दिल को छूने वाले हैं, जिसे दर्शक गुनगुना रहे हैं. इस गाने को पवन सिंह और खुशी कक्कर (Pawan Singh & Khushi Kakkar) ने अपनी सुरीली आवाज दी है. इस गाने को बिट्टू विद्यार्थी (Bittu Vidhyarthi) ने लिखें हैं. वहीं, म्यूजिक शुभम राज (Shubham Raj) ने दिया है.

​यह भी पढ़ें: 'रंगबाज' के नाम पर रोमांस कर रहे खेसारी! प्रियंका राय संग पार कर दी सारी हदें

दमदार लुक और जबरदस्त स्वैग

भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'राजा रंगबाज' JMF Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 12 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है. जाते-जाते आपको एक और बात बता दूं कि गाने में पवन सिंह का दमदार लुक और जबरदस्त स्वैग देखने को मिल रहा है. उनकी स्टाइल और डांस मूव्स बहुत ही दमदार और शानदार हैं.

यह भी पढ़ें: सलमान खान की ये 4 हीरोइनें जो बनीं भोजपुरी सिनेमा की स्टार, जानिए नाम