Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970273
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

Chhath Song: छठ पर्व पर पवन सिंह का नया गीत ‘छठी माई के आस’ हुआ रिलीज, पलक मुच्छल ने दी आवाज

भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह का नया छठ गीत ‘छठी माई के आस’ रिलीज हो गया है. गीत में उनके साथ पलक मुच्छल ने आवाज दी है और वीडियो में आंचल मुंजाल और नेहा पाठक नजर आ रही हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह का नया छठ गीत (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)
पवन सिंह का नया छठ गीत (फोटो- स्क्रीन ग्रैब)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और मशहूर सिंगर पवन सिंह एक बार फिर अपने भक्ति गीत से दर्शकों के दिलों को छू रहे हैं. छठ पर्व से पहले उनका नया गीत ‘छठी माई के आस’ रिलीज हो गया है. हर साल की तरह इस बार भी पवन सिंह ने अपनी मधुर आवाज में छठ माता को समर्पित गीत गाया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

गीत ‘छठी माई के आस’ एक भावनात्मक कहानी पर आधारित है. इसमें अभिनेत्री आंचल मुंजाल और नेहा पाठक नजर आ रही हैं. गाने में दिखाया गया है कि आंचल मुंजाल छठ का व्रत रखती हैं, लेकिन उसी दौरान उनके पति की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है. इस मुश्किल घड़ी में वे छठी मईया से अपने पति के स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हैं. अंत में मां छठ की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है.

इस गीत की खासियत यह है कि पवन सिंह के साथ बॉलीवुड की जानी-मानी गायिका पलक मुच्छल ने अपनी मधुर आवाज दी है. दोनों की आवाज का मेल गीत को और भी भावनात्मक बना देता है. संगीत प्रेमियों का कहना है कि इस जोड़ी ने गीत में भावनाओं की गहराई को बखूबी पेश किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

गाने के रिलीज होते ही फैंस ने सोशल मीडिया पर प्यार और शुभकामनाएं बरसाईं. एक यूजर ने लिखा, “जय छठी मैया… बहुत भावपूर्ण और दर्द भरा छठ गीत, सुपरहिट है बॉस.” एक अन्य ने लिखा, “पवन सिंह पर छठी मैया का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तभी इतनी प्यारी आवाज मिली है.” फैंस का कहना है कि यह गीत इस साल का सबसे भावनात्मक छठ भजन बन गया है.

‘छठी माई के आस’ के लिरिक्स अरुण बिहारी ने लिखे हैं और इसका संगीत छोटे बाबा बसाही ने तैयार किया है. गाना डीआरजे रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. म्यूजिक वीडियो में शानदार सिनेमैटोग्राफी और सादगी भरे दृश्य दर्शकों को आकर्षित कर रहे हैं.

भोजपुरी संगीत जगत में पवन सिंह का नाम छठ गीतों से खास जुड़ा हुआ है. उनके कई गीत जैसे ‘जोड़े-जोड़े फलवा’, ‘जय छठी मईया’, ‘घटिये स्वर्ग लागेला’, ‘ओरिए ओरिए मधु चुवे’ और ‘उगी सूरज देव’ सुपरहिट रह चुके हैं. हर साल छठ पर्व के मौके पर उनके गानों का इंतजार लाखों लोग करते हैं.

हालांकि पवन सिंह अपनी गायकी और एक्टिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन वे कई बार विवादों के कारण भी सुर्खियों में रहते हैं. बावजूद इसके, उनके भक्ति गीतों को सुनने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. पवन सिंह का कहना है कि वे अपनी गायकी के जरिए हमेशा भोजपुरी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं.

पवन सिंह हाल ही में रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने शो बीच में ही छोड़ दिया था. इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से संगीत और फिल्मों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. उनके नए गीत की रिलीज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि भक्ति संगीत में उनका कोई मुकाबला नहीं है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- त्रिशा कर मधु 'एगो बात बताई' के लिए हैं परेशान! इस गाने पर झूम कर नाची

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan SinghChhath Songpalak muchhal

Trending news

Jehanabad news
RJD प्रत्याशी राहुल कुमार के नामांकन रद्द होने की अफवाह से मचा हड़कंप, जाने पूरी खबर
bihar chunav 2025
14 फीसदी को 52 तो 18% को सिर्फ 18 टिकट, यही है RJD का सामाजिक न्याय!
Mukesh Sahni
Bihar Chunav 2025: विकासशील इंसान पार्टी ने जारी की 20 स्टार प्रचारकों की सूची
bihar chunav 2025
दलित आबादी- 20%, सुरक्षित सीटें- 40, फिर भी राहुल ने सबसे ज्यादा टिकट सवर्णों को दी?
bihar chunav 2025
डबल इंजन सरकार की विदाई तय: मृत्युंजय तिवारी
bihar chunav 2025
RJD ने काटे 36 विधायकों के टिकट, NDA ने लगाया ‘टिकटों में खेल’ का आरोप
bihar chunav 2025
राहुल गांधी महज एक राजनीतिक पर्यटक हैं: संजय कुमार झा
bihar chunav 2025
गिरिराज सिंह का 'नमक हराम' बयान, बिहार चुनाव में सियासी बवाल
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
मुजफ्फरपुर: चुनाव से पहले बड़ा एक्शन, 20,000 लीटर शराब पकड़ी गई
Dr Srikrishna Singh
डा. श्रीकृष्ण सिंह: बिहार की राजनीति में ईमानदारी और सादगी की मिसाल