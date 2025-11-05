चुनाव प्रचार के बीच दिखी पवन सिंह की रूबा खान संग केमिस्ट्री, ट्रेंड में आ गया 'एक बिहारी सौ पर भारी'

Pawan Singh New Song: भोजपुरी एक्टर और सिंगर पवन सिंह इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए के लिए प्रचार करने में व्यस्त हैं. इसी के साथ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए सॉन्ग भी रिलीज कर रहे हैं. अब सिंगर का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' रिलीज हो चुका है. पवन सिंह का नया सॉन्ग 'एक बिहारी सौ पर भारी' यूट्यूब पर रिलीज हो चुका है और सिंगर ने इंस्टाग्राम पर सॉन्ग के रिलीज की जानकारी दी है.

पवन सिंह सॉन्ग में किसी दबंग नेता की तरह दिख रहे हैं, जो किसी से नहीं डरते. सॉन्ग में वे कहते हैं कि हमसे करें कौन रंगदरिया, सौ गो पर भारी एक बिहरिया." सॉन्ग में सिंगर के साथ एक्ट्रेस रूबा खान दिख रही हैं. गाने के लिरिक्स राजकुमार प्रियदर्शी ने लिखे हैं, जबकि गाने को पावरस्टार पवन सिंह और गोल्डी यादव ने मिलकर गाया है. फैंस भी गाने को खूब पसंद कर रहे हैं और जय यूपी-जय बिहार के नारे लगा रहे हैं.

इससे पहले पवन सिंह चुनावी गीत भी रिलीज कर चुके हैं. उनका 'जोड़ी मोदी-नीतीश जी के हिट होई' और 'घाटे चलल मोदी-नीतीश' काफी पसंद किया गया. प्रचार में भी गीतों का इस्तेमाल भरपूर तरीके से हो रहा है.

पवन सिंह चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं और बिहार के अलग-अलग जिलों और गांवों में रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को ही अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की है जिसमें उनके रोड शो में हजारों की संख्या में लोग दिख रहे हैं. पवन सिंह हेलीकॉप्टर में बैठकर भी अपनी जनसभा में पहुंच रहे हैं, जहां लोग सिंगर की एक झलक देखने के लिए बेताब दिख रहे हैं.

इनपुट: आईएएनएस

