पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है'
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2898870
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है'

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब भी फिल्मी पर्दे पर कुछ नया लाते हैं तो फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं. चाहे वह किसी फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट हो, लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर उनका नया गाना... पवन सिंह का हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर गॉसिप का विषय बन जाता है. गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम हीरो वाले अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:06 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह और अंजली राघव
पवन सिंह और अंजली राघव

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब भी फिल्मी पर्दे पर कुछ नया लाते हैं तो फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं. चाहे वह किसी फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट हो, लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर उनका नया गाना... पवन सिंह का हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर गॉसिप का विषय बन जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. बुधवार सुबह उनका गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज हो गया. पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने इस नए भोजपुरी गाने का पोस्टर शेयर किया और फैंस से इसे देखने की अपील की.

'सइयां सेवा करे' गाना बुधवार सुबह करीब 7 बजे माही मूवीज प्रजेंट्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ. रिलीज के कुछ ही देर में गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम हीरो वाले अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं. ओपनिंग शॉट्स ही इतने फिल्मी और दमदार हैं कि दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं. इसके बाद वह बाइक साइड में लगाकर फोन देखने लगते हैं और तभी अंजलि राघव की एंट्री होती है. वह बाइक के मिरर में खुद को निहारती हैं. यह देख पवन सिंह उन पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। इसके बाद का पूरा गाना इसी के इर्द-गिर्द घूमता है.

ये भी पढ़ें: नम्रता मल्ला ने 'लाल घाघरा' पर दिखाए एक्सप्रेशन, त्रिशा कर ने 'झुलनी' पर लगाए ठुमके

Add Zee News as a Preferred Source

गाने में अंजलि राघव ने भी अपने अलग-अलग लुक्स से दर्शकों का ध्यान खींचा. कहीं वह पारंपरिक साड़ी में दिखीं तो कहीं सूट में. एक सीन में अंजलि मिनी स्कर्ट में बेहद बोल्ड दिखाई दीं. वहीं पवन सिंह भी अपने लुक को लेकर कोई समझौता नहीं करते. उनका स्टाइलिश हेयरकट, ब्रांडेड जैकेट और कूल सनग्लासेस उनके लुक्स को चार चांद लगाते दिखा.

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस के रिएक्शन आने लगे और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई. किसी ने लिखा, पवन भइया तो हर बार दिल जीत लेते हैं, तो कोई बोला, भोजपुरी में अगर कोई असली हीरो है तो वो पवन सिंह हैं! कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अंजलि राघव की तारीफ करते हुए कहा कि उनका ग्लैमरस लुक इस गाने को और भी खास बना देता है. वहीं एक फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, भइया को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया, हमको तो अभी तक कोई घास भी नहीं डालता!
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan Singh new song

Trending news

bjp mla shreyashi singh
'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया' प्रशांत किशोर पर श्रेयसी सिंह का गंभीर आरोप
Voter Adhikar Yatra
वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए राहुल को स्टालिन-रेवंत रेड्डी ही मिले थे?
Bihar crime news hindi
सिर मुंडवाया, नंगा करके निकाली परेड फिर जलाने की कोशिश
patna news
अमला टोला कन्या विद्यालय के टॉयलेट में 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर
T Raja Singh
'बिहार में बनेगी भगवा सोच वालों की सरकार, विपक्ष के बैंक की राजनीति से लोग तंग'
actress namrata malla
नम्रता मल्ला ने 'लाल घाघरा' पर दिखाए एक्सप्रेशन, त्रिशा कर ने 'झुलनी' पर लगाए ठुमके
Nalanda News
मंत्री मंगल पांडेय के बाद अब श्रवण कुमार के ऊपर भी हमला, सुरक्षाकर्मी घायल
Bihar Chunav GK
2020 में सबसे अधिक वोट पाने वाले और सबसे कम वोट पाने वाले दल का नाम आप जानते हैं?
Jammu and Kasmir Flash Flood
ऐसा भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा, पटना से वैष्णो देवी गए व्यक्ति ने तबाही बयां की
PK Factor
PK Factor: प्रशांत किशोर की 'M' पॉलिटिक्स से बढ़ सकती है लालू-तेजस्वी की परेशानी
;