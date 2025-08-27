पवन सिंह का नया गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज, फैंस बोले- 'भोजपुरी का रियल हीरो यही है'

Pawan Singh News: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह जब भी फिल्मी पर्दे पर कुछ नया लाते हैं तो फैंस काफी उत्साहित हो जाते हैं. चाहे वह किसी फिल्म रिलीज की अनाउंसमेंट हो, लाइव परफॉर्मेंस हो या फिर उनका नया गाना... पवन सिंह का हर प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर गॉसिप का विषय बन जाता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. बुधवार सुबह उनका गाना 'सइयां सेवा करे' रिलीज हो गया. पवन सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने इस नए भोजपुरी गाने का पोस्टर शेयर किया और फैंस से इसे देखने की अपील की.

'सइयां सेवा करे' गाना बुधवार सुबह करीब 7 बजे माही मूवीज प्रजेंट्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ. रिलीज के कुछ ही देर में गाने ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. गाने की शुरुआत में पवन सिंह एकदम हीरो वाले अंदाज में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं. ओपनिंग शॉट्स ही इतने फिल्मी और दमदार हैं कि दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं. इसके बाद वह बाइक साइड में लगाकर फोन देखने लगते हैं और तभी अंजलि राघव की एंट्री होती है. वह बाइक के मिरर में खुद को निहारती हैं. यह देख पवन सिंह उन पर पूरी तरह फिदा हो जाते हैं। इसके बाद का पूरा गाना इसी के इर्द-गिर्द घूमता है.

गाने में अंजलि राघव ने भी अपने अलग-अलग लुक्स से दर्शकों का ध्यान खींचा. कहीं वह पारंपरिक साड़ी में दिखीं तो कहीं सूट में. एक सीन में अंजलि मिनी स्कर्ट में बेहद बोल्ड दिखाई दीं. वहीं पवन सिंह भी अपने लुक को लेकर कोई समझौता नहीं करते. उनका स्टाइलिश हेयरकट, ब्रांडेड जैकेट और कूल सनग्लासेस उनके लुक्स को चार चांद लगाते दिखा.

गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फैंस के रिएक्शन आने लगे और कमेंट्स की बारिश शुरू हो गई. किसी ने लिखा, पवन भइया तो हर बार दिल जीत लेते हैं, तो कोई बोला, भोजपुरी में अगर कोई असली हीरो है तो वो पवन सिंह हैं! कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अंजलि राघव की तारीफ करते हुए कहा कि उनका ग्लैमरस लुक इस गाने को और भी खास बना देता है. वहीं एक फैन ने मजाकिया अंदाज में लिखा, भइया को तो पहली नजर में ही प्यार हो गया, हमको तो अभी तक कोई घास भी नहीं डालता!

इनपुट: आईएएनएस

