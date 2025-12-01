पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी एक साथ कपिल शर्मा के मंच पर! फैंस बोले- यह एपिसोड होगा सुपरहिट

भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन दिग्गज कलाकार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी हाल ही में एक साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ये तीनों कलाकार कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो Pallav Paliwal ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसके बाद से फैंस में चर्चा शुरू हो गई कि शायद ये कलाकार कपिल शर्मा के नए शो में नजर आने वाले हैं. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस क्लिप में पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी कपिल शर्मा के साथ फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं. वीडियो में पवन सिंह, मनोज तिवारी के पैर छूते नजर आते हैं, जबकि उन्होंने निरहुआ को गले लगाया. चारों कलाकार एक साथ खड़े होकर कैमरे के लिए पोज देते हैं. इस वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई फैंस लिख रहे हैं कि अगर ये तीनों कपिल के शो में आए तो एपिसोड सुपरहिट होगा.

वीडियो के सामने आने के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं. लोगों का कहना है कि भोजपुरी फिल्मों के बड़े चेहरे अगर कपिल शर्मा के मंच पर आएंगे तो यह एपिसोड यादगार होगा. एक यूजर ने लिखा कि पवन सिंह हर मंच पर अलग ही ऊर्जा ले आते हैं, वहीं दूसरे ने कहा कि तीन बड़े स्टार्स को साथ देखकर दिल खुश हो गया.

पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स माने जाते हैं. पवन सिंह की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी ज्यादा है. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' के लिए गाना गाया था, जो काफी वायरल हुआ था. दूसरी ओर, निरहुआ अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं. मनोज तिवारी राजनीति के साथ-साथ भजन और गीतों के लिए भी जाने जाते हैं.

पवन सिंह को हाल ही में रियलिटी शो "राइज एंड फॉल" में देखा गया था. शो में उनकी उपस्थिति ने काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के कारण उन्हें शो बीच में छोड़ना पड़ा. शो में धनश्री वर्मा के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी.

मनोज तिवारी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो पोस्ट किया. बैकग्राउंड में उनका ही गाना "राम के थे, राम के हैं" बज रहा है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्यार दर्शक देते हैं और संस्कार ईश्वर की देन है. उन्होंने #KapilSharmaShow का भी इस्तेमाल किया, जिससे फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.