Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025562
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी एक साथ कपिल शर्मा के मंच पर! फैंस बोले- यह एपिसोड होगा सुपरहिट

कपिल शर्मा, पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में तीनों भोजपुरी कलाकार कपिल के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं. लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये सितारे कपिल शर्मा के नए शो में गेस्ट के रूप में नजर आ सकते हैं. हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस में उत्साह बढ़ गया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:43 PM IST

Trending Photos

कपिल शर्मा के साथ नजर आए भोजपुरी स्टार्स
कपिल शर्मा के साथ नजर आए भोजपुरी स्टार्स

भोजपुरी इंडस्ट्री के तीन दिग्गज कलाकार पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी हाल ही में एक साथ नजर आए. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में ये तीनों कलाकार कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो Pallav Paliwal ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसके बाद से फैंस में चर्चा शुरू हो गई कि शायद ये कलाकार कपिल शर्मा के नए शो में नजर आने वाले हैं. हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इस क्लिप में पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी कपिल शर्मा के साथ फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं. वीडियो में पवन सिंह, मनोज तिवारी के पैर छूते नजर आते हैं, जबकि उन्होंने निरहुआ को गले लगाया. चारों कलाकार एक साथ खड़े होकर कैमरे के लिए पोज देते हैं. इस वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कई फैंस लिख रहे हैं कि अगर ये तीनों कपिल के शो में आए तो एपिसोड सुपरहिट होगा.

वीडियो के सामने आने के बाद फैंस काफी उत्साहित हैं. लोगों का कहना है कि भोजपुरी फिल्मों के बड़े चेहरे अगर कपिल शर्मा के मंच पर आएंगे तो यह एपिसोड यादगार होगा. एक यूजर ने लिखा कि पवन सिंह हर मंच पर अलग ही ऊर्जा ले आते हैं, वहीं दूसरे ने कहा कि तीन बड़े स्टार्स को साथ देखकर दिल खुश हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी भोजपुरी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स माने जाते हैं. पवन सिंह की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश और बिहार में काफी ज्यादा है. हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म 'स्त्री 2' के लिए गाना गाया था, जो काफी वायरल हुआ था. दूसरी ओर, निरहुआ अपनी फिल्मों और टीवी शो के लिए लगातार चर्चा में रहते हैं. मनोज तिवारी राजनीति के साथ-साथ भजन और गीतों के लिए भी जाने जाते हैं.

पवन सिंह को हाल ही में रियलिटी शो "राइज एंड फॉल" में देखा गया था. शो में उनकी उपस्थिति ने काफी चर्चा बटोरी थी, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के कारण उन्हें शो बीच में छोड़ना पड़ा. शो में धनश्री वर्मा के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग भी देखने को मिली थी.

मनोज तिवारी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो पोस्ट किया. बैकग्राउंड में उनका ही गाना "राम के थे, राम के हैं" बज रहा है. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि प्यार दर्शक देते हैं और संस्कार ईश्वर की देन है. उन्होंने #KapilSharmaShow का भी इस्तेमाल किया, जिससे फैंस की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

TAGS

Pawan SinghNirahuamanoj tiwariKapil Sharma

Trending news

Pawan Singh
पवन सिंह, निरहुआ और मनोज तिवारी एक साथ कपिल शर्मा के मंच पर!
Bihar News
बिहार में बढ़ेगी CNG और इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, समीक्षा बैठक में बना खाका
Jehanabad news
जहानाबाद में खेलते-खेलते नहर में गिरा मासूम, अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
Nal Jal Yojana
नल जल योजना का पानी कहां गया? बांका के चंगेरी-मिर्जापुर में 3000 लोग परेशान!
Jayant kant
बिहार के चर्चित IPS जयंतकांत को मिला तिरहुत रेंज के DIG का प्रभार
Begusarai Crime
बेगूसराय में दरिंदगी की हद पार, पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार गंगा किनारे दफनाया
Prem Kumar
पूर्व मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन
Bihar Government Scheme
Bihar Government Scheme:12वीं पास से लेकर PG तक के छात्रों को मिलेगा मासिक स्टाइपेंड
Jharkhand Crime News
बोकारो में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप, बुजुर्ग दंपत्ति और टाइल मिस्त्री की मौत
Bihar News
सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही काम पर जेसीबी, हाजीपुर, सीवान, कैमूर में कार्रवाई