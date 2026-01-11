Advertisement
'जिस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक...', द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पवन सिंह ने खोल दिया अपना राज

Pawan Singh: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पवन सिंह ने खुलासा किया कि वो किस चीज से परहेज करते हैं. पावर स्टार ने बताया कि वो काले कपड़े पहनने से परहेज करते हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 11, 2026, 02:25 PM IST

'जिस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक...', द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पवन सिंह ने खोल दिया अपना राज (इमेज सोर्स- पनव सिंह इंस्टाग्राम)
'जिस दिन ऊपर से लेकर नीचे तक...', द ग्रेट इंडियन कपिल शो में पवन सिंह ने खोल दिया अपना राज (इमेज सोर्स- पनव सिंह इंस्टाग्राम)

Pawan Singh: कपिल शर्मा के कॉमेडी शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का लेटेस्ट एपिसोड शनिवार (10 जनवरी) रात को टेलीकास्ट हो चुका है, जिसमें सांसद मनोज तिवारी, पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह को देखा गया है. शो में राजनीति से लेकर भोजपुरी गानों की बात हुई, लेकिन इसी के साथ पवन सिंह ने खुलासा किया कि वे काले कपड़े पहनने से परहेज करते हैं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में पवन सिंह को कम ही बोलते हुए देखा गया और जितने भी जवाब उन्होंने दिए, वे बहुत ही सीमित थे. ऐसा लगा कि पवन सिंह फूंक-फूक कर कदम रख रहे हैं. उन्होंने बताया कि वे काले कपड़ों से परहेज करते हैं क्योंकि जिस दिन वे पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े पहनकर निकलते हैं, तो कोई न कोई बवाल, लड़ाई, स्टेज पर बदलसूकी या कुछ न कुछ ऐसा होता है कि पूरा दिन खराब हो जाता है. अभिनेता ने ये भी खुलासा किया कि ब्लैक के अलावा, अगर किसी कपड़े में भी उनका दिन खराब जाता है, तो उस कपड़े को वे रिपीट नहीं करते हैं.

पवन सिंह का ये भी मानना है कि अगर किसी आउटफिट में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है, तो वे उस आउटफिट को तकरीबन 5 साल तक पहनते हैं. ब्लैक आउटफिट न पहनने की बात पर मनोज तिवारी हंस देते हैं, क्योंकि वे शो में खुद ब्लैक अटायर पहनकर पहुंचे थे. सिंगर ने इस बात का भी खुलासा किया कि उनके अटायर में लाल रंग का कुछ न कुछ कॉम्बिनेशन जरूर होता है, क्योंकि लाल रंग उनके लिए लकी है. शो में पवन सिंह ने ये भी बताया कि उनके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, जिसमें पहली उनकी मां, दूसरा उनका काम और तीसरा दर्शक है, जिसकी वजह से वे इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं.

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में करियर के शुरुआती संघर्ष को लेकर भी पवन सिंह और मनोज तिवारी ने अपने किस्से किए. मनोज तिवारी ने बताया कि जब वे अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते थे, तो कमाने के लिए और फीस भरने के लिए तीन साल तक ड्राइवर की नौकरी की थी. वहीं पवन सिंह का बचपन भी बेहद गरीबी में निकला. जब उनके गांव में शादी होती थी, तो बाद के बचे खाने को गांव के गरीब बच्चों में बांट दिया जाता था, और उन मांगने वाले हाथों में एक हाथ पवन सिंह का भी होता था.

