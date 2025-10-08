'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, लेकिन...', पवन सिंह का छलका दर्द

Pawan Singh Press Conference: भोजपुरी सिनेमा जगत में पावरस्टार के नाम से फेमस पवन सिंह ने 8 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों का जवाब दिया. भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि ज्योति का व्यवहार अच्छे से जानता हूं, जो करना है करें. उन्होंने कहा कि मेरा केस चार साल से कोर्ट में चल रहा है. पवन सिंह ने कहा कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई.

पवन सिंह ने कहा कि ज्योति जो अपनापन आज दिखा रहीं हैं वो चुनाव से 1- 2 महीने पहले क्यों नहीं दिखा. अब वो अपनापन क्यों दिख रहा है? भोजपुरी सुपरस्टार स्टार ने कहा कि ज्योति के पिता रामबाबू सिंह मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, इसके बाद भले आप छोड़ दीजिएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह ने कहा कि विधायक बनने के लिए आप (ज्योति) इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, मेरे मां बाप का संस्कार दिया हुआ है. दुनिया मुझे पावर स्टार बोलती है. मैं 40 साल का हो गया हूं, मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सुरक्षा, पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि जब ज्योति ने देखा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े किया हूं. तब उनको (Jyoti Singh) लगा कि मैं चुनाव लड़वा सकता हूं. जब कि ऐसा नहीं है. बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कहा गया है कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए.

यह भी पढ़ें:'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के दोस्त का खुलासा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!