Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2952665
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, लेकिन...', पवन सिंह का छलका दर्द

Pawan Singh News: पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे विवाद पर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब दिया. पवन सिंह ने कहा कि ज्योति सिंह का व्यवहार अच्छे से जानता हूं, उनको जो करना है करें. कानून सबके लिए बराबर है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 08, 2025, 12:33 PM IST

Trending Photos

पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह, सिंगर-एक्टर, भोजपुरी सिनेमा

Pawan Singh Press Conference: भोजपुरी सिनेमा जगत में पावरस्टार के नाम से फेमस पवन सिंह ने 8 अक्टूबर, 2025 दिन बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों का जवाब दिया. भोजपुरी सुपरस्टार ने कहा कि ज्योति का व्यवहार अच्छे से जानता हूं, जो करना है करें. उन्होंने कहा कि मेरा केस चार साल से कोर्ट में चल रहा है. पवन सिंह ने कहा कि मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई गई. 

पवन सिंह ने कहा कि ज्योति जो अपनापन आज दिखा रहीं हैं वो चुनाव से 1- 2 महीने पहले क्यों नहीं दिखा. अब वो अपनापन क्यों दिख रहा है? भोजपुरी सुपरस्टार स्टार ने कहा कि ज्योति के पिता रामबाबू सिंह मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को विधायक बना दीजिए, इसके बाद भले आप छोड़ दीजिएगा.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन सिंह ने कहा कि विधायक बनने के लिए आप (ज्योति) इस हद तक गिर सकती हैं, इसकी उम्मीद नहीं थी. उन्होंने आगे कहा कि मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता, मेरे मां बाप का संस्कार दिया हुआ है. दुनिया मुझे पावर स्टार बोलती है. मैं 40 साल का हो गया हूं, मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, दरवाजा मेरा स्टाफ खोलता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सुरक्षा, पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा विवाद

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर पवन सिंह ने कहा कि जब ज्योति ने देखा कि मैंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, विनोद तावड़े किया हूं. तब उनको (Jyoti Singh) लगा कि मैं चुनाव लड़वा सकता हूं. जब कि ऐसा नहीं है. बीजेपी के शीर्ष नेताओं की तरफ से कहा गया है कि आप पार्टी के लिए काम कीजिए.

यह भी पढ़ें:'ज्योति सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही गोलियां', पवन सिंह के दोस्त का खुलासा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bhojpuri news

Trending news

Bhojpuri
Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना बना सेंसेशन, कल्लू और श्वेता की जोड़ी ने मचाया धमाल
Bihar Crime News
गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेड को बुलाया घर और जिस्म पर डाल दिया खौलता तेल
Pakur news
Pakur News: नीति आयोग के 'नीति फोर स्टेट चैलेंज' में दूसरे स्थान पर पाकुड़
Bhojpuri news
'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोले, लेकिन...', पवन सिंह हुए भावुक
BJP election committee
जिन 4 विधायकों ने पाला बदला था, उनको भी एडजस्ट करेगी भाजपा, आज चुनाव समिति की बैठक
Jharkhand news
Ghatshila Assembly Bypoll 2025: 'वॉक' नहीं, सीधे 'वॉर' मोड में NDA और INDIA गठबंधन
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: महागठबंधन में सीट बंटवारे पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
Bihar Crime News
अब्बा, अम्मी और बेटी का शव कमरे में मिला, सुसाइड या मर्डर के बीच उलझी गुत्थी!
NDA seat sharing
BJP ने NDA नेताओं को पटना में रहने को कहा, एक-दो दिन में सीट शेयरिंग फाइनल!
Bhojpuri news
भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सुरक्षा, पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा विवाद