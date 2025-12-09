'प्रखंड हो या जिला, बबुआने से हिला...', पवन सिंह का ये गाना बना शादी सीजन की जान, लोग थिरकने को मजबूर!

Pawan Singh Babuan Song: पवन सिंह और शिल्पी राज का बबुआन गाना काफी फेमस है. म्यूजिक वीडियो में उनके साथ चांदनी सिंह नजर आ रही है, दोनों ने अपने धमाकेदार डांस के फैंस को इंप्रेस कर दिया है.
Pawan Singh Babuan Song: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का गाना हमेशा ट्रेडिंग में बना रहता है. लॉलीपॉप गाना तो भारत के साथ-साथ विदेश में भी काफी प्रसिद्ध है. आज हम बात कर रहे हैं उनके 'बबुआन' गाने की. पवन सिंह के इस गाने को यूट्यूब चैनल सुर म्यूजिक पर 1 सितंबर 2024 में अपलोड किया गया था. खबर लिखे जाने तक इस गाने पर 230 मिलियन से अधिक व्यूज है. पवन सिंह के 'बबुआन' गाने को दर्शकों ने भरपूर प्यार दिया है. गाने के म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह का साथ एक्ट्रेस चांदनी सिंह ने दिया है. दोनों ने वीडियो में डांस से तहलका मचाया है.
पवन सिंह और शिल्पी राज की आवाज ने गाने में जान डालने का काम किया है. 'बबुआन' म्यूजिक वीडियो में चांदनी और पवन सिंह के अंदाज के फैंस कायल है. गाने के लिरिक्स इतने जबरदस्त है कि हर किसी को थिरकने के लिए मजबूर कर देते हैं. यहीं वजह है कि आज भी इस गाने को फैंस का भरपूर प्यार मिल रहा है.'बबुआन'गाने को मशहूर गीतकार विजय चौहान और आर.आर. शायरी ने लिखा हैं. म्यूजिक शुभम एस.बी.आर. ने दिया है. बता दें कि ये गाना भोजपुरी फिल्म 'सूर्यवंशम' का है. ये फिल्म अगस्त, 2024 में रिलीज हुई थी. फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार दिया था.
बबुआन गाने की ये लाइन 'जीगर बा शेर के ना छोड़म रंगदारी के, आदत बा तोहरे नियर कांच आ कुंवारी के' सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. गाने पर कमेंट सेक्शन में फैंस ने काफी शानदार रिएक्शन दिया है. एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, पवन भैया का एक और सुपरहिट गाना. एक अन्य यूजर ने लिखा, लगन के सीजन में सबसे ज्यादा यही गाना बजाया जाता है.