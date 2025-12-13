100-200 नहीं, पवन सिंह के इस गाने को मिल चुके हैं 712 मिलियन से अधिक व्यूज... काजल राघवानी संग मचा दिया था गदर

Pawan Singh Chhalakata Hamro Jawaniya: पवन सिंह और काजल राघवानी ने साथ में कई गाने और फिल्में किए है. दोनों ने साथ में कई हिट गाने दिए हैं, उन्हीं में से एक है 'छलकता हमरो जवनिया ऐ राजा'. भले ही इस गाने को रिलीज हुए 9 साल से अधिक हो गए हो, लेकिन आज भी इस गाने का क्रेज बरकरार है. शादी-पार्टी समेत कई फंक्शन में इस गाने का जलवा देखने को मिलता है. ये गाना Worldwide Records Bhojpuri पर 9 मई 2016 में रिलीज हुआ था और खबर लिखे जाने तक इस गाने को 712 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

काजल संग पवन की केमेस्ट्री

गाने में काजल पवन से कहती है कि जैसे बाल्टी का पानी छलकता है, वैसे ही मेरी जवानी छलक रही है कुछ करो. इस पर पवन सिंह कहते हैं कि रानी हम भी भरे हुए हैं और आओ तुम्हें पकड़ लें. इस गाने की ये लाइन रानी फेरा में जबसे तोहरा लागल बानी, जाने हम केतना रतिया असहि जागल बानी सोशल मीडिया पर काफी फेमस है. इस गाने के लिरिक्स को आजाद सिंह ने लिखा है. वही, पवन सिंह और प्रियंका सिंह ने इस गाने को अपनी आवाज दी है. छलकता हमरो जवनिया गाना फिल्म भोजपुरिया राजा का है.

गाने पर फैंस ने दिए शानदार रिएक्शन

इस गाने पर फैंस ने शानदार रिएक्शन दिया है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा, 9 साल बाद भी गाने का क्रेज बरकरार है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा, पवन सिंह के इस गाने ने धमाल मचा दिया है. एक ने लिखा- पुराना सॉन्ग लेकिन तबाही बरकरार. वही एक और ने कमेंट किया कि पावर स्टार पवन सिंह का कोई जवाब नहीं. बता दें कि पवन सिंह को भोजपुरी एंडस्ट्री का पावर स्टार कहा जाता है. पवन सिंह ने एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं. तू लगावेलु जब लिपिस्टिक, राजाजी के दिलवा टूट जाई, लाल घाघरा और बबुआन समेत कई गाने सुपरहिट रहे हैं और आज भी लोगों की पसंद है.