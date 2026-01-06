पवन सिंह के जन्मदिन पर खेसारी का 'यूट्यूब धमाका', व्यूज की रेस में पावर स्टार को दी कड़ी शिकस्त

Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दो धुरी और दोनों के बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस, जो कई सालों से चली आ रही है. अब वह और भी तेज हो गई है. इसकी बानगी तब देखने को मिली जब 5 जनवरी, 2026 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का जन्मदिन था. इस दिन को माना जाता है कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में कोई उत्सव है. पावर स्टार के फैन्स एक दिन पहले से ही जश्न मानते हैं और पार्टी करते हैं. साथ ही पवन सिंह के गाने का इंतजार करते हैं. हालांकि, इस बार भी पवन सिंह का म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ, लेकिन जो कभी नहीं हुआ वह हो गया, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के जन्मदिन के पर ही अपना नया म्यूजिक वीडियो रिलीज कर दिया और पवन सिंह के गाने को बहुत पीछे यूट्यूब पर व्यूज के मामले में छोड़ दिया. चलिए इस ऑर्टिकल में पूरा मामला समझते हैं.

पवन सिंह अपने जन्मदिन की पार्टी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मना रहे थे. जश्न का माहौल था और 5 जनवरी की सुबह पावर स्टार का नया म्यूजिक वीडियो बानी लइका रिलीज होता है. वीडियो यूट्यूब के PAMMY RECORDS चैनल पर अपलोड होता है और वह रफ्तार नहीं पकड़ पाता, जिसकी उम्मीद पवन सिंह और उनके चाहने वालों को थी. इसी बीच खेसारी लाल यादव भी अपना एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज करते हैं.

खेसारी लाल यादव खेसारी म्यूजिव वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर 5 जनवरी, 2025 को ही '3 थान' टाइटल के साथ गाना अपलोड करते हैं. भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार का गाना पवन सिंह के गाने को पछाड़ते हुए तेज रफ्तार से आगे निकल जाता है. फिर ये चर्चा होने लगती है कि आखिर किसका गाना सबसे अच्छा है.

खैर, मौका पवन सिंह के जन्मदिन का था और हमेशा की तरह पावरस्टार का गाना रिलीज होता है. माना जाता है कि इस दिन कोई भी भोजपुरी स्टार अपना गाना रिलीज नहीं करता है. कहा जाता है कि 5 जनवरी से पहले और दो-तीन दिन बाद तक पवन सिंह के जन्मदिन का माहौल होता है और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि गाना फ्लॉप होने का डर रहता है. मगर, खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह से आगे निकले की होड़ में अपने गाने को रिलीज किया और पछाड़ दिया.

चलिए जानते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने पर अबतक कितने व्यूज आए. 5 जनवरी, 2025 दिन सोमवार को रिलीज हुए पवन सिंह के गान बानी लइका पर अबतक यूट्यूब पर 3,723, 943 व्यूज आए हैं. वहीं, खेसारी लाल यादव के 3 थान गाने पर 4,177,559 व्यूज आए हैं, जो इसी दिन रिलीज हुआ था. इस तरह से देखा जाए तो पवन सिंह से बहुत आगे निकल गए हैं खेसारी लाल यादव.

