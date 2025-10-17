पवन सिंह विवादों में उलझे रहे और खेसारी लाल यादव ने मार दी बाजी, अब बनेंगे विधायक!

Pawan Singh and Khesari Lal Yadav: बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर खूब सुर्खियां बनी. हालांकि, भोजपुरी सुपरस्टार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया. इसकी कई वजहें हैं. वहीं, दूसरी तरफ भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतर गए. वह सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से राजद के टिकट पर चुनावी मैदान में होंगे. अब जब खेसारी चुनाव लड़ रहे हैं, तो पवन सिंह के मन में यह जरूर ख्याल आ रहा होगा कि मैं विवादों में उलझा रहा और विधायकी का भी इलेक्शन नहीं लड़ सका!

पवन सिंह का विवाद क्या है?

चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पवन सिंह का विवाद क्या है? जिसकी वजह से उन्हें चुनावी मैदान छोड़ना पड़ा. दरअसल, भोजपुरी सिनेमा जगत के पावरस्टार पवन सिंह राइज एंड फॉल नाम के शो में शामिल थे. इसी बीच बिहार चुनाव का ऐलान हो जाता है और वह चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर शो को अलविदा कहकर निकल आते हैं. इसी दौरान पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वॉइन करते हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं. फिर आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं. इस पर भी बहुत विवाद होता है, क्योंकि पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ा था.

पत्नी से पवन सिंह का विवाद

वहीं, इस बीच पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर पवन सिंह को लेकर लगातार बयान दे रही थीं. ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह पवन सिंह से मिलने उनके लखनऊ वाले आवास पर जा रही हैं. वह पवन सिंह के घर पहुंचीं और वहां पर विवाद हो गया है. ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो लाइव किया और जमकर हंगामा किया.

पवन सिंह की खूब आलोचना

पत्नी ज्योति सिंह के इस वीडियो के सामने आने के बाद पवन सिंह की खूब आलोचना होने लगी. इसके बाद पवन सिंह मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती थीं और वह टिकट के लिए कह रही थीं. पवन सिंह ने कहा कि जब वह मेरे घर पर आयी तो मैं उनसे मिला और बातचीत की फिर मीटिंग के लिए मुझे जाना था तो मैं चला गया, इसके बाद उन्होंने घर पर हंगामा किया.

पवन सिंह चुनाव लड़ने से मना किया

11 अक्टूबर, 2025 को पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया. उन्होंने लिखा कि मैं पवन सिंह अपने भोजपुरीया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है. मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा.

चुनावी मैदान में खेसारी

अब खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने के बारे में जान लीजिए. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव पहले विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते थे. वह अपनी पत्नी चंदा देवी को चुनाव लड़ना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी. मगर, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. खेसारी की पत्नी चंदा देवी का नाम बिहार की वोटर लिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से वह यहां चुनाव नहीं लड़ सकती हैं. लिहाजा, खेसारी लाल यादव को अब खुद चुनावी मैदान में आना पड़ा.

राजद के टिकट पर चुनावी किस्मत!

राजद के टिकट पर खेसारी लाल यादव सारण जिले की छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में होंगे. खेसारी लाल यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि मैं, आप सभी का बेटा और भाई खेसारी लाल यादव, इस बार छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं. मैं कोई परंपरागत नेता नहीं हूं. मैं आप सभी जनता जनार्दन का बेटा हूं. खेत-खलिहान का लाल हूं, हर तबके की आवाज हूं और युवा भाइयों का जोश हूं.

