ज्योति को खेसारी का गाना पसंद है! इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया ये वीडियो और होने लगी चर्चा

Bhojpuri Latest News: भोजपुरी इंडस्ट्री में 'कोल्ड वॉर' की खबरें तो अक्सर आती रहती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने फैंस को चौंका दिया है. पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी और के नहीं बल्कि पवन सिंह के प्रतिद्वंद्वी माने जाने वाले खेसारी लाल यादव के गाने को गा रहीं हैं.
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Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के दो दिग्गज, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच की अनबन किसी से छिपी नहीं है. दोनों के फैंस भी सोशल मीडिया पर अक्सर एक-दूसरे से भिड़ते रहते हैं. ऐसे में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक रील वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का मुद्दा बन गया है.
क्या है पूरा मामला?
ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील शेयर की. इस रील के बैकग्राउंड में खेसारी लाल यादव का लेटेस्ट सुपरहिट गाना बज रहा था. वह 'जान गईनी ये हो जान प्यार नईखे लिखल हाथ के लकीर में' गाने को गुनगुना रहीं हैं. इसी वीडियो को देखने के बाद फैन्स का खूब रिएक्शन आ रहा है.
इस वीडियो में ज्योति सिंह काफी रिलैक्स्ड और खुश नजर आ रही हैं. उन्होंने गाने की बीट्स पर शानदार एक्सप्रेशन दिए हैं, जिसे देखकर फैंस कह रहे हैं कि वो भी खेसारी की गायकी की कायल हो गई हैं. एक यूजर ने लिखा कि गाना किसका है इसका कोई मतलब नहीं होता है, आप बहुत अच्छा गाए हैं बहुत प्यारी आवाज है. एक और यूजर ने लिखा कि डरने की क्या बात है, जब सबकुछ उसके हाथ में है...महादेव जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे, नाइस.
बता दें कि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच आरा कोर्ट में तलाक का केस चल रहा है. हाल ही में पवन सिंह कोर्ट में पहुंचे थे. कोर्ट में जज से पवन सिंह ने कहा था कि मुझे ज्योति सिंह से तलाक चाहिए, मुझे ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना है. हालांकि, कोर्ट में ज्योति सिंह नहीं आयी थीं.
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