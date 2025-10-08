'बलिया की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की सीएम योगी से इंसाफ की गुहार

Jyoti Singh News: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है. यह मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है. बुधवार को ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर सीधा सवाल उठाया. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है, जहां लोगों की सहानुभूति और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है.

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह थाने में बार-बार बुलाए जाने को लेकर मानसिक रूप से परेशान नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद उन्हीं से है क्योंकि पूरा देश उन्हें न्याय प्रिय नेता के रूप में देखता है.

ज्योति सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सादर नमस्कार, आपको न्याय और इंसाफ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है. 5 अक्टूबर को मेरे साथ आपकी शासन की पुलिस, विशेष रूप से थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ के एसएचओ उपेन्द्र सिंह की तरफ से जिस प्रकार का अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया, उसने मुझे गहराई से आहत किया है. एक पीड़ित महिला के साथ इस प्रकार की बदसलूकी यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी जनसेवक होने के बावजूद जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं.

अपने कैप्शन मैसेज में ज्योति सिंह ने आगे कहा कि सरकार एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारे देती है और दूसरी तरफ पुलिस जैसे संस्थान ही महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में खुद को बलिया की बेटी बताते हुए भावनात्मक अंदाज में सवाल उठाया और लिखा, 'मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या आज एक पत्नी अपने पति से मिलने जाए, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है?'

उन्होंने मुख्यमंत्री से आगे मांग की और कहा कि यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यह मेरे जैसी सभी पीड़ित महिलाओं का सवाल है. मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

