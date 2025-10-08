Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2953006
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'बलिया की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की सीएम योगी से इंसाफ की गुहार

Pawan Singh wife Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगाई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 08, 2025, 03:32 PM IST

Trending Photos

ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी (File Photo)
ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी (File Photo)

Jyoti Singh News: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं रह गया है. यह मामला धीरे-धीरे सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है. बुधवार को ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है. इस पोस्ट के जरिए उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर सीधा सवाल उठाया. इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू कर दी है, जहां लोगों की सहानुभूति और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है.

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया. वीडियो में वह थाने में बार-बार बुलाए जाने को लेकर मानसिक रूप से परेशान नजर आ रही हैं. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें इंसाफ की उम्मीद उन्हीं से है क्योंकि पूरा देश उन्हें न्याय प्रिय नेता के रूप में देखता है.

ज्योति सिंह ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सादर नमस्कार, आपको न्याय और इंसाफ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में जाना जाता है. 5 अक्टूबर को मेरे साथ आपकी शासन की पुलिस, विशेष रूप से थाना सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ के एसएचओ उपेन्द्र सिंह की तरफ से जिस प्रकार का अभद्र और अपमानजनक व्यवहार किया गया, उसने मुझे गहराई से आहत किया है. एक पीड़ित महिला के साथ इस प्रकार की बदसलूकी यह दर्शाती है कि कुछ अधिकारी जनसेवक होने के बावजूद जनता के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

अपने कैप्शन मैसेज में ज्योति सिंह ने आगे कहा कि सरकार एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारे देती है और दूसरी तरफ पुलिस जैसे संस्थान ही महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में खुद को बलिया की बेटी बताते हुए भावनात्मक अंदाज में सवाल उठाया और लिखा, 'मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बेटी होने के नाते आपसे यह पूछना चाहती हूं कि क्या आज एक पत्नी अपने पति से मिलने जाए, तो उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है?'

यह भी पढ़ें: 'मेरा भी दिल करता है कि दरवाजा मेरा बेटा या बेटी खोलें,लेकिन...', पवन सिंह हुए भावुक

उन्होंने मुख्यमंत्री से आगे मांग की और कहा कि यह सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यह मेरे जैसी सभी पीड़ित महिलाओं का सवाल है. मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी पुलिस अधिकारी इस प्रकार की हरकत करने से पहले सौ बार सोचे.

इनपुट: आईएएनएस

यह भी पढ़ें: भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली Y प्लस सुरक्षा, पत्नी ज्योति सिंह से चल रहा विवाद

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan Singh

Trending news

Chirag Paswan
BJP और JDU 100-100 सीटों पर लड़ें चुनाव, चिराग पासवान-जीतनराम मांझी ऐसा नहीं चाहते
bihar chunav 2025
दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम.' जीतनराम मांझी ने श्रीकृष्ण की तरह रखी बात
Bihar News
दरभंगा-भागलपुर में विजिलेंस का एक्शन, बिजली-भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर के घर रेड
bihar chunav 2025
'घोटालों की विरासत, उनकी सियासत', लालू प्रसाद यादव पर हमलावर हुए केशव प्रसाद मौर्य
bihar jehanabad news
जहानाबाद नगर परिषद में हंगामा, मारपीट के विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठे
Arvind Kejriwal
तेजस्वी ने दिल्ली में AAP को दिया था नैतिक समर्थन,बिहार में केजरीवाल ने दिया गच्चा
PM Modi
रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने अर्पित की श्रद्धांजलि
Ghatshila Assembly by-election 2025
घाटशिला उपचुनाव से पहले सियासी घमासान तेज, कुणाल षाड़ंगी के बयान पर भाजपा का पलटवार
Bhojpuri
Bhojpuri: 'कमरिया के हड्डी' गाना बना सेंसेशन, कल्लू और श्वेता की जोड़ी ने मचाया धमाल
Bihar Crime News
गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेड को बुलाया घर और जिस्म पर डाल दिया खौलता तेल