'30 करोड़ की अफवाह और अब मैं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताई सारी सच्चाई

Pawan Singh wife Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है, जिसमें कहा जाता है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से तलाक देने के एवज में 30 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं. यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली. हालांकि, अब इस पर ज्योति सिंह ने खुद सफाई दी और सारी सच्चाई बताई.

ज्योति सिंह की सफाई

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाया और लिखा कि जो भी 30 करोड़ का अफवाह उड़ाया जा रहा है, वो सरासर गलत है. ऐसी कोई बात नहीं है. ये सरासर झूठ है. मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है. जल्द से जल्द मैं लीगल कार्यवाही करूंगी.

30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की उड़ी थी अफवाह

दरअसल, सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है. साथ ही कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह लगातार अपने पति पवन सिंह पर शादी के बावजूद पत्नी का दर्जा नहीं देने का आरोप लगा रही हैं.

बता दें कि आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की तरफ से साल 2022 में दायर तलाक की अर्जी दाखिल की गई है. इसके बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है. पवन सिंह और ज्योति सिंह ने 5 मार्च 2018 को शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था. हाल ही में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर पहुंचकर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

