Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964205
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'30 करोड़ की अफवाह और अब मैं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताई सारी सच्चाई

Jyoti Singh News: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पवन सिंह के तलाक में 30 करोड़ की एलिमनी की मांग को झूठा बताया है. उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है. मैं अब लीगल कार्यवाही करूंगी.

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 16, 2025, 03:04 PM IST

Trending Photos

ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी (File Photo)
ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी (File Photo)

Pawan Singh wife Jyoti Singh: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का उनकी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल होती है, जिसमें कहा जाता है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से तलाक देने के एवज में 30 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं. यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरफ फैली. हालांकि, अब इस पर ज्योति सिंह ने खुद सफाई दी और सारी सच्चाई बताई.

ज्योति सिंह की सफाई

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी लगाया और लिखा कि जो भी 30 करोड़ का अफवाह उड़ाया जा रहा है, वो सरासर गलत है. ऐसी कोई बात नहीं है. ये सरासर झूठ है. मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है. जल्द से जल्द मैं लीगल कार्यवाही करूंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की उड़ी थी अफवाह

दरअसल, सोशल मीडिया पर खबर चल रही थी कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक के बदले 30 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की है. साथ ही कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह लगातार अपने पति पवन सिंह पर शादी के बावजूद पत्नी का दर्जा नहीं देने का आरोप लगा रही हैं. 

बता दें कि आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह की तरफ से साल 2022 में दायर तलाक की अर्जी दाखिल की गई है. इसके बाद से यह मामला सुर्खियों में बना हुआ है. पवन सिंह और ज्योति सिंह ने 5 मार्च 2018 को शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ ही सालों बाद उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी. इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया था. हाल ही में ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर पहुंचकर कई गंभीर आरोप लगाए थे.

यह भी पढ़ें: 'मुझे 30 करोड़ चाहिए',ज्योति सिंह ने पवन सिंह से रख दी एलिमनी में ये डिमांड,जानें सच

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan SinghJyoti Singh

Trending news

Pawan Singh
'30 करोड़ की अफवाह और अब मैं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताई सारी सच्चाई
bihar chunav 2025
तेज प्रताप की साली को तेजस्वी ने बनाया RJD का बड़ा हथियार! परसा सीट से दिया टिकट
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व
Bihar Political News
तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति? जानें
Mahagathbandhan seat sharing
महागठबंधन में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, कांग्रेस को 60 तो VIP को मिलेंगी इतनी सीटें
Bhojpuri Singer Chand Ji
भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज
bihar chunav 2025
अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?
Rani Chatterjee
जहां बातों की कद्र न हो, वहां खामोशी बेहतर है: रानी चटर्जी
Diwali celebration
ऑपरेशन सिन्दूर की तर्ज पर भागलपुर में तैयार हुआ सिंदूर लड्डू
Jharkhand news
कौन हैं रांची के बाबा बागेश्वर, जो 2 मिनट में खोल देते हैं काला चिट्ठा!