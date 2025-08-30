'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

Pawan Singh wife Jyoti Singh: ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टापर पवन सिंह के नाम एक खुला पत्र सोशल मीडिया पर लिखा. ज्योति सिंह ने इस पत्र में लिखा कि यह पत्र मैं आपको एक आखिरी उम्मीद के साथ लिख रही हूं. कई महीनों से मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है, चाहे वो कॉल हो या मैसेज, लेकिन आपने या आपके लोगों ने कभी जवाब देना जरूरी नहीं समझा.

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है. मेरे माता-पिता की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है. अगर मैं आपके लायक नहीं थी, तो आपने मुझे पहले ही छोड़ दिया होता. मुझे झूठे आश्वासन देकर लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज आपने मुझे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है. यहां से मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेंगे और मेरे मां-बाप पर उठेंगे.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि मैंने एक पत्नी के रूप में अपना धर्म पूरी तरह निभाया है, हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही हूं. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है, मैं तो आपका परिवार हूं.

ज्योति सिंह ने अंत में लिखा कि पिछले सात सालों से मैं यह संघर्ष कर रही हूं और अब अपने ही जीवन से मुझे नफ़रत होने लगी है. एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए. मेरे कॉल और मैसेज का जवाब दे दीजिए. कभी तो मेरा दर्द समझिए.

