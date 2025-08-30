'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902077
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप

Pawan Singh News: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखकर सनसनी मचा दी. इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह पर बहुत सारे सनसनीखेज आरोप पवन सिंह पर लगाया है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Aug 30, 2025, 08:24 AM IST

Trending Photos

पवन सिंह और ज्योति सिंह (jyotipsingh999)
पवन सिंह और ज्योति सिंह (jyotipsingh999)

Pawan Singh wife Jyoti Singh: ज्योति सिंह ने अपने पति पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने भोजपुरी सुपरस्टापर पवन सिंह के नाम एक खुला पत्र सोशल मीडिया पर लिखा. ज्योति सिंह ने इस पत्र में लिखा कि यह पत्र मैं आपको एक आखिरी उम्मीद के साथ लिख रही हूं. कई महीनों से मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की है, चाहे वो कॉल हो या मैसेज, लेकिन आपने या आपके लोगों ने कभी जवाब देना जरूरी नहीं समझा.

ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में लिखा कि मैं नहीं जानती कि मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जिसकी मुझे यह सजा मिल रही है. मेरे माता-पिता की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है. अगर मैं आपके लायक नहीं थी, तो आपने मुझे पहले ही छोड़ दिया होता. मुझे झूठे आश्वासन देकर लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज आपने मुझे उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है. यहां से मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पे ही उठेंगे और मेरे मां-बाप पर उठेंगे.

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि मैंने एक पत्नी के रूप में अपना धर्म पूरी तरह निभाया है, हर कदम पर आपके साथ खड़ी रही हूं. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने की. मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है, मैं तो आपका परिवार हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 'मैं आत्मदाह करूंगी, लेकिन', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के पोस्ट ने खलबली मचा दी

ज्योति सिंह ने अंत में लिखा कि पिछले सात सालों से मैं यह संघर्ष कर रही हूं और अब अपने ही जीवन से मुझे नफ़रत होने लगी है. एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए. मेरे कॉल और मैसेज का जवाब दे दीजिए. कभी तो मेरा दर्द समझिए.

यह भी पढ़ें:पवन सिंह की पत्नी ने भोजपुरी सुपरस्टार के लिए लिखा खुला पत्र और कही दिल की ये बात

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Pawan SinghJyoti SinghBhojpuri news

Trending news

Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Bihar News
सहायक अभियंता के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, काली कमाई का पर्दाफाश
Bihar News
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में बिहार के 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे 4 सदस्य
Vande Bharat Express
बिहारवासियों को बड़ी सौगात, पटना-अयोध्या और पूर्णिया-दानापुर के लिए वंदे भारत
Munger News
Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक
Katihar News
कटिहार के रिहायशी इलाके में घुसा भेड़िया, आधा दर्जन लोग जख्मी
Muzaffarpur News
महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई
Prashant Kishor
'सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, पीएम को गाली देने वालों को सजा मिले': प्रशांत किशोर
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
Amrapali Dubey news
आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, जीता फैंस का दिल
;