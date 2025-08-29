पवन सिंह की पत्नी ने भोजपुरी सुपरस्टार के लिए लिखा खुला पत्र और कही दिल की ये बात

Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री पावरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने उनके नाम सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है. ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि पति पवन सिंह जी मैं आज कई महीनों से आप से कुछ पारिवारिक और राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए कोशिश करती आ रही हूं, लेकिन आप ने या आपके साथ रहने वाले लोगो ने मेरे कॉल मैसेज का रिप्लाई देना शायद उचित नहीं समझा, मैं आपसे मिलने लखनऊ तक गई. छठ के समय आप जब डिहरी में आये थे, मैं उस समय भी आपसे मिलना उचित समझा, लेकिन आप ने मिलने से माना कर दिया. बोला गया कि बॉस बोल रहे हैं कि लखनऊ मिलने को. पिछले दो महीने पहले मेरे पापा जी भी आप से मिलने गए. मगर, कोई सकारात्मक रिजल्ट आप ने नहीं दिया.

ज्योति सिंह ने आगे लिखा कि दुनिया का कौन सा बड़ा पाप मैंने किया है, जिसकी इतनी बड़ी सजा मुझे दी जा रही हैं. मेरे मां-बाप के इज्जत से खेलने का काम किया जा रहा है. जब मैं आपके लायक नही हूं या नहीं थी तो आप ने जैसे पहले मुझसे दूरी बनाया था आप मुझे वही छोड़ देते, मुझे झूठा आश्वासन देकर अपने लोकसभा चुनाव में अपने साथ लाकर आज जीवन की उस चोटी पर खड़ा किये है कि मुझे आत्मदाह के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्यों कि पता है कि मैं आत्मदाह करूंगी भी तो सवाल मुझ पर ही उठेगी और मेरे मा बाप पर उठेंगे.

पवन सिंह की पत्नी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि मैंने तो अपना पतिव्रता पत्नी का धर्म आपके साथ कदम से कदम मिला कर निभा दिया है. अब आपकी बारी है अपना धर्म निभाने का, मैं आप से एक विनती करती हूं कि अगर आप मुझे अपने लायक नहीं समझते या अपनी पत्नी नहीं समझते तो थोड़ा इंसानियत के नाते आप मेरे साथ खड़ा हो जाते तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी. अभी तक आप ने अपने कई विरोधियों को बड़ी-बड़ी गलतियां के बाद भी माफ करने का काम किया है, मैं तो आपका परिवार हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वैसे लोगों को गले लगाते है, जो आपको बहुत कुछ बोलकर आपके पास आ जाते है, लेकिन मैं अपना परेशानी बताऊं तो किसको जब मेरा अपना खुद का परिवार मुझे कुछ नहीं समझ रहा है. इसलिए मैं आप से अंतिम बार विनती कर रही हूं. क्यों कि सात साल से मै संघर्ष कर रही हूं. अब मुझे अपने ही जीवन से नफरत होते जा रहा है. एक बार आप मुझसे बात कर लीजिए, मेरे कॉल, मैसेज का रिप्लाई दे दीजिए, कभी तो मेरा दर्द समझिए. आपकी पत्नी ज्योति सिंह.

