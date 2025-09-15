'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील
'तारीफ करो प्लीज...' आम्रपाली दुबे ने सेल्फी शेयर कर फैंस से की अपील

Amrapali Dubey News: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपने इंस्टाग्राम पर सोमवार को एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन लिखा है. बता दे कि इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने खुशी जताई हैं. 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 15, 2025, 05:31 PM IST

आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री
आम्रपाली दुबे, भोजपुरी अभिनेत्री

Amrapali Dubey News: भोजपुरी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने चाहने वालों के साथ तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. सोमवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक खास तस्वीर पोस्ट की है, जिसे उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस तस्वीर के साथ उन्होंने एक प्यारा सा कैप्शन भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर्स पूरे होने पर खुशी जताई. इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई तस्वीर में आम्रपाली दुबे बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. उन्होंने लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई है, जिसमें गोल्डन कलर की डिजाइन है, जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.

उन्होंने बालों को हल्के वेव्स में स्टाइल किया है, जो उनके चेहरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं. उनके चेहरे पर हल्का-फुल्का मेकअप है, जिसमें उनकी चमकती हुई त्वचा और आंखें फैंस का ध्यान आकर्षित कर रही हैं. माथे पर छोटी सी बिंदी और कानों में झुमके उनके ट्रेडिशनल लुक को कम्प्लीट कर रहे हैं. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, तारीफ ओनली प्लीज... 5.5 मिलियन.

ये भी पढ़ें: अक्षरा सिंह का बिंदास अंदाज, इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'गलत और हमेशा गलत'

आम्रपाली के इंस्ट्राग्राम पर 5.5 मिलियन फॉलोअर हो चुके हैं. फैंस ने आम्रपाली दुबे के इस पोस्ट पर काफी प्यार और तारीफ भरे कमेंट्स किए. एक ने लिखा, 'वाकई में तारीफ के काबिल हो, आम्रपाली जी. आपका लुक तो कमाल का है. 5.5 मिलियन फॉलोअर्स के लिए बधाई हो. दूसरे फैन ने लिखा, कमाल की सेल्फी है, देख के दिल खुश हो गया.

एक ने लिखा, आपकी मुस्कान और ये ड्रेस दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. हमेशा यूं ही चमकती रहो, तारीफ तो हम करते ही हैं आपकी, लेकिन ये 5.5 मिलियन फॉलोअर्स का सफर जारी रहे एंड 5.5 मिलियन फॉलोअर्स तो बस शुरुआत है. कुछ फैंस ने मजाकिया अंदाज में लिखा, आपकी तारीफ करने के लिए तो ये 5.5 मिलियन कम पड़ गए.
