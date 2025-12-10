प्रदीप पांडे का गाना 'पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक कर लेता हूं' आज भी वायरल, सोशल मीडिया पर दिखता है गजब का क्रेज

Advertisement
Pradeep Pandey Song: 'पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक कर लेता हूं' गाने का क्रेज आज भी दिखाई देता है. इंस्टाग्राम पर इस गाने पर जमकर रील बनाया जाता है, जिनपर मिलियन में व्यूज आते हैं. प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू का ये गाना शादी-पार्टियों की जान है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:42 AM IST

Bhojpuri Song: भोजपुरी सुपरस्टार प्रदीप पांडे 'चिंटू' का गाना 'पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक कर लेता हूं' तो आपने जरूर सुना होगा. साल 2018 में रिलीज हुआ ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर रहता है. इस गाने को इश्तार भोजपुरी पर रिलीज किया गया था, जिसे अब तक 628 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. प्रदीप पांडे उर्फ चिंटू और इंदू सोनाली ने इस गाने को अपनी आवाज दी थी. यूपी-बिहार की शादियों में इस गाने को खूब बजाया जाता है. खासकर लड़कों के बीच ये काफी फेमस है. इस गाने ने रातों-रात प्रदीप पांडे को स्टार बना दिया था.

किसने गाने में जान डालने का किया काम?
बता दें कि 'पांडे जी का बेटा हूं, चुम्मा चिपक कर लेता हूं' गाने को प्रदीप पांडे के साथ प्रीति ध्यानी पर फिल्माया गया था. यह गाना हिट फिल्म 'माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही' का हिस्सा था. इस गाने के लिरिक्स को छोटे बाबा ने लिखा था. जबकि म्यूजिक देने का काम सुमित सिंह चंद्रवर्शी ने किया था. यूट्यूब के साथ-साथ ये गाना स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, जियो सावन पर भी सुना जा सकता है. सोशल मीडिया पर रील के लिए ये गाना काफी फेमस है.

गाने पर फैंस ने दिया धमाकेदार रिएक्शन
इस गाने पर फैंस ने काफी जबरदस्त प्रतिक्रिया भी दी थी. कुछ मजेदार कमेंट की बात करें तो एक ने लिखा- इस गाने के बिना बाराती अधूरे हैं. एक ने लिखा- शादी का सीजन इस गाने के बिना अधूरा है. एक अन्य यूजर ने कमेंट कर लिखा- काफी एनर्जेटिक गाना है, सुनकर मजा आ गया.  एक ने तो बॉलीवुड गानों से तुलना करते हुए ये लिख दिया कि बॉलीवुड के रिमिक्स गानों से ये गाना काफी बेहतर है. एक और यूजर ने कमेंट कर लिखा, ये गाना सुनकर अलग ही क्रेज हो जाता है. बता दें कि ये गाना आज भी शादी-पार्टियों की जान बना हुआ है. लोग इन गानों पर जमकर डांस करते हैं.

