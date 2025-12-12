भोजपुरी का 'भुगोल देवरा' बदल रहा! 15 अक्टूबर, 2025 को ही चल गया पता, जानिए सबकुछ

Pramod Premi and Priya Raghuvanshi: भोजपुरी सिनेमा जगत में 'देवरा' बहुत सारे गाने बने हैं. अब एक और गाना बन गया है और यह गाना वीडियो 15 अक्टूबर, 2025 को ही यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है. 'भुगोल देवरा' म्यूजिक वीडियो बहुत ही प्यारा है. हम इस ऑर्टिकल भोजपुरी में बने 'देवरा' पर सारे गानों की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन 'भुगोल देवरा' गाने की सारी जानकारी आपको यहां देंगे. फिर देर किस बात की है. चलिए तुरंत जान लेते हैं.

'भुगोल देवरा' भोजपुरी गाना सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव का है. इस गाने को उन्होंने (Pramod Premi Yadav) ही गाया है और एक्टिंग भी वीडियो में किया है. प्रमोद प्रेमी यादव संग 'भुगोल देवरा' म्यूजिक वीडियो में एक्ट्रेस प्रिया रघुवंशी (Priya Raghuvanshi) नजर आ रही हैं. इस गाने का वीडियो बहुत ही शानदार है. इस म्यूजिक वीडियो को शूट भी बड़े पैमाने पर किया गया है.

यह भी पढ़ें: पवन सिंह-खेसारी लाल यादव में छिड़ी 'रंगबाजी' की लड़ाई! जानिए कौन किस पर भारी

Add Zee News as a Preferred Source

इस गाने का एमपी यादव ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक अभिषेक तिवारी ने दिया है. 'भुगोल देवरा' म्यूजिक वीडियो सारेगामा हम भोजपुरी (Saregama Hum Bhojpuri) पर 15 अक्टूबर, 2025 को अपलोड किया गया है.

आप इस गाने को पूरा यहां पढ़ सकते हैं-

भईल बाटे बडी त्रिछोल देवरा!2

रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा!2

दुनिया बतावेला बा गोल देवरा!

रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा!2

क दीही खेला जिऊआ डरेला बाड़े बलमुआ बहारवा में!

आके बईठ जाला पलंग प मुआना जब केहू रहे ना घारवा में!

हरदम चाहेला खाईल रोल देवरा!

रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा!2

कहेला एम.पी निमन से जहिया ले लेबू हमसे क्लास हो!

कवनो पढ़ाई में ए भौजाई होजईबू तूत पास हो!2

करे प्रमोद खाली झोल देवरा!2

रोज राती में पढ़ावेला भूगोल देवरा!

यह भी पढ़ें:प्रमोद प्रेमी संग जिस हीरोइन का था विवाद, अब खेसारी ने उसी साथ बन गए 'रंगबाज'!