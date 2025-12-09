Advertisement
भोजपुरी में प्रमोद प्रेमी का धमाका! ‘कमर ध के रोवे लगबू’ कर रहा ट्रेंड, मिलियन व्यूज के साथ छाया जादू

Prmod Premi News Song: भोजपुरी स्टार प्रमोद प्रेमी इन दिनों यूट्यूब पर लगातार छाए हुए हैं. उनका गाना ‘कमर ध के रोवे लगबू’ रिलीज के बाद से ही जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है. रक्षा गुप्ता के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 09, 2025, 10:25 AM IST

प्रमोद प्रेमी और रक्षा गुप्ता का गाना (स्क्रीन ग्राप)
प्रमोद प्रेमी और रक्षा गुप्ता का गाना (स्क्रीन ग्राप)

Prmod Premi News Song: भोजपुरी के जाने माने सिंगर प्रमोद प्रेमी गाना भी आजकल ट्रेंड पर रह रहा है. चाहे वह गाना पुराना ही क्यों न हो गया हो. आज बात जिस गाने की हो रही है, उसके बोल हैं 'कमर ध के रोवे लगबू'. यह गाना बीते 19 नवंबर को Leechee Music Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.लेकिन यह आज भी ट्रेंड कर रहा है. इस गाने को अब तक 2 मिलियन के आस-पास व्यूज और 56000 से अधिक लाइक मिल चुके हैं. गाने के वीडियो में सिंगर प्रमोद प्रेमी के साथ भोजपुरी की रक्षा गुप्ता नजर आ रही हैं. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

प्रमोद प्रेमी और करिश्मा कक्कड़ की जोड़ी
'कमर ध के रोवे लगबू' गाने को भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी और करिश्मा कक्कड़ ने गाया है. इस गाने की बोल बिट्टू विद्यार्थी ने लिखे हैं तथा म्यूजिक नितीश विद्यार्थी ने दिया है. वीडियो डायरेक्टर की बात करें तो इस गाने को लक्की विश्वकर्मा ने डायरेक्ट किया है और इसके निर्माता आकाश विश्वकर्मा है.

फैंस का प्यार कमेंट सेक्शन में झलक रहा है
'कमर ध के रोवे लगबू' गाने को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं. प्रमोद प्रेमी के साथ रक्षा गुप्ता के डांस के हर स्टेप पर दर्शक तालियां बजा रहे हैं. गाने पर फैंस की खुशी कमेंट सेक्शन में साफ दिख रही है. इस गाने पर अब तक 5,196 कमेंट आ चुके हैं. एक यूजर ने लिखा—आ गया देसी गाना हमारे देसी स्टार के आवाज में! एक दुसरा फैंस लिखा तूफान का हि नाम है प्रमोद प्रेमी यादव.कई फैंस हार्ट इमोजी के माध्यम से भी गाने के प्रति अपना प्यार जता रहे हैं'

प्रमोद प्रेमी का गानों का जलवा जारी
प्रमोद प्रेमी के कई हिट गाने लगातार दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं. उनका नया गाना ‘जाड़ा के सहारा’ यूट्यूब पर अपलोड होते ही तेजी से वायरल हो गया. इसके अलावा उनके कई और गाने भी ट्रेंड लिस्ट में जगह बनाए हुए हैं. फैंस उनकी आवाज़ और शैली को खूब सराह रहे हैं.

