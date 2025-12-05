Bhojpuri New Song Release: भोजपुरी में आ गया 'जाड़ा के साहारा', सुनेंगे तो गर्मी पैदा जाएगी!

Bhojpuri New Song Jada Ke Sahara: भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी का एक नया म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ है. यह गाना बहुत ही शानदार है. गाना सुनने के बाद फैन्स अपनी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
Bhojpuri New Song Release: सर्दी का मौसम आ गया है और लोगों को ठंड़ खूब सता रही है. इस बीच सर्दी को देखते हुए भोजपुरी सिंगर में अपने मिजाज के हिसाब से म्यूजिक वीडियो रिलीज करना शुरू कर दिए हैं. वैसे भी कहा जाता है कि भोजपुरी गाना सुनने के बाद शरीर के अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है. खैर, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सा गाना है, जिसको सुनने के बाद सर्दी में गर्मी का अहसास होने लगेगा.
भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी यादव का नया गाना 'जाड़ा के साहारा' रिलीज हुआ है. इसी गाने की बात हो रही है, जो सर्दी में गर्मी का अहसास कराने वाला है! ऐसा हम नहीं कह रहे है. ये तो गाना सुनने वाले अपना रिएक्शन दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा कि यह प्रमोद भैया का गाना तहलका मचा दीजिए. इसी तरह से लगातार यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में रिएक्शन आ रहे हैं.
चलिए अब गाने के बारे में जानते हैं आखिर गाना कैसा है? और इस गाने को किसने गाया है, साथ ही कौन सी एक्ट्रेस ने काम किया है और म्यूजिक किसने दिया है तो लिखा किसने हैं? दरअसल, 'जाड़ा के साहारा' गाने को प्रमोद प्रेमी यादव ने अपनी शानदार आवाज दी है. उन्होंने इस गाने को गाया है. वहीं, गाने को आशीष तिवारी ने लिखा है. जबकि, म्यूजिक डायरेक्टर अभिषेक तिवारी हैं.
भोजपुरी म्यूजिक वीडियो 'जाड़ा के साहारा' में प्रमोद प्रेमी यादव के साथ एक्ट्रेस अप्सरा ने काम किया है. दोनों स्टार की जोड़ी ने म्यूजिक वीडियो में गर्द उड़ा दिया है. फैन्स को इनकी जोड़ी बहुत पसंद आ रही है. वह खुब तारीफ कर रहे हैं.
'जाड़ा के साहारा' म्यूजिक वीडियो यूट्यूब के जीएमजे - ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन - भोजपुरी (GMJ - Global Music Junction - Bhojpuri) के चैन पर 5 दिसंबर, 2025 को अपलोड किया गया है.
