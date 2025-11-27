Advertisement
Rakesh Mishra Net Worth: कोरोना योद्धा से सम्मानित राकेश मिश्रा भोजपुरी इंडस्ट्री पर अब करते हैं राज, जानें इनकी संपत्ति

Rakesh Mishra News: राकेश मिश्रा ने पहला गाना 'मुक्का मार करवले बाड़ू बजरिया में' गाया था. इस गाने को उन्होंने साल 2025 में अपने गांव के बाजार में गाया था. वहीं, कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में राकेश मिश्रा ने सामाजिक भलाई के लिए काम किया. 

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 27, 2025, 01:37 PM IST

राकेश मिश्रा और त्रिशा कर मधु (rakeshmishra_official)
राकेश मिश्रा और त्रिशा कर मधु (rakeshmishra_official)

Rakesh Mishra Biography: राकेश मिश्रा की पहचान सिर्फ एक सिंगर और एक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं. जी हां, वह सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. इतना ही लोगों की मदद भी करते रहते हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोविड-19 महामारी के मुश्किल दौर में राकेश मिश्रा ने सामाजिक भलाई के लिए काम किया. इस मुश्किल वक्त में वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए. उनकी इस नेकी और समाज के प्रति समर्पण की वजह से गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ल ने उन्हें 'कोरोना योद्धा' के रूप में सम्मानित किया था. चलिए जानते हैं कि कौन हैं राकेश मिश्रा और उनकी कितनी संपत्ति है?

भोजपुरी सिनेमा जगत में राकेश मिश्रा ने अपने करियर की सिंगिंग से की है. राकेश मिश्रा ने पहला गाना 'मुक्का मार करवले बाड़ू बजरिया में' गाया था. इस गाने को उन्होंने साल 2025 में अपने गांव के बाजार में गाया था. राकेश मिश्रा का ये गाना लोगों को इतना पसंद आया कि जिसकी हर तरफ चर्चा होने लगी थी. इसके बाद राकेश मिश्रा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा. आज वह भोजपुरी सिनेमा में छा गए हैं.

म्यूजिक की दुनिया में तहलका मचाने के बाद राकेश मिश्रा ने साल 2013 में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. राकेश मिश्रा की पहली प्रेम दीवानी थी, जिसमें रानी चटर्जी और स्मृति सिन्हा मुख्य भूमिका में थीं. प्रेम दीवानी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई और राकेश मिश्रा भोजपुरी में छा गए.

कौन हैं राकेश मिश्रा और कितनी है संपत्ति, जानिए
बिहार के आरा शहर में राकेश मिश्रा का जन्म 15 नवंबर, साल 1987 को हुआ था. राकेश मिश्रा को बचपन से ही गाने का शौक था. बचपन से ही गानों के प्रति इनकी रुचि धीरे-धीरे पेशा बन गया. आज यह भोजपुरी सिनेमा के बड़े सिंगर में गिने जाते हैं. वहीं, बात करें राकेश मिश्रा के पास कितनी संपत्ति है, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 में राकेश मिश्रा की कुल संपत्ति 1 मिलियन डॉलर से 2 मिलियन डॉलर थी. हालांकि, इनकी संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं मिली है और ना ही राकेश मिश्रा ने कभी अपने दौलत का जिक्र किया है.

यह भी पढ़ें: चुनाव में हार, अब राम का सहारा! खेसारी लाल यादव का वीडियो देख सब हैरान

Rakesh mishraBhojpuri news

