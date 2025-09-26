जिम करने की कोई उम्र नहीं होती छोटी सोच वालो , रानी चटर्जी ने हेटर्स को दिया करारा जवाब

Rani Chatterjee:भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी ने जिम वर्कआउट वीडियो शेयर किया. वीडियो के साथ एक दमदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, शादी करने की उम्र में जिम ना करें. ये भाषण देने वाले मेरी प्रोफाइल से दफा हो जाएं. जिम करने की कोई उम्र नहीं होती. ये कैप्शन सिर्फ हेटर्स के लिए है. रानी चटर्जी अभिनय के साथ- साथ फिटनेस पर भीध्यान देती है.
Rani Chatterjee: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी अपने अभिनय के साथ-साथ फिटनेस पर भी खास ध्यान देती हैं. वह अक्सर जिम वर्कआउट का वीडियो पोस्ट करती रहती हैं. इस बीच अभिनेत्री ने जिम में पसीना बहाते हुए एक वीडियो पोस्ट किया. रानी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह जिम में जमकर पसीना बहाती नजर आ रही हैं। यह वीडियो उनकी मेहनत और फिटनेस के प्रति जुनून को भी उजागर करता है.
रानी वीडियो में कई तरह की एक्सरसाइज करती दिख रही हैं. उन्होंने ब्लैक कलर की पैंट के साथ येलो कलर का टॉप और उसके ऊपर काली जैकेट पहन रखी है.
रानी ने इस वीडियो के साथ एक दमदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, शादी करने की उम्र में जिम ना करें. ये भाषण देने वाले मेरी प्रोफाइल से दफा हो जाएं. जिम करने की कोई उम्र नहीं होती, छोटी सोच वालो. ये कैप्शन सिर्फ हेटर्स के लिए है.
रानी चटर्जी की यह पोस्ट न केवल उनके प्रशंसकों के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश है जो उम्र या समाज की रूढ़ियों के कारण फिटनेस को नजरअंदाज करते हैं. उनके इस वीडियो को देखकर उनके फैंस ने कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफों के पुल बांधे और उनके जज्बे को सलाम किया.
रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा की उन अभिनेत्रियों में से हैं जो अपनी फिटनेस और मेहनत से नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो रानी के कई सारे प्रोजेक्ट रिलीज होने के लिए लाइन पर हैं, और कुछ रिलीज हो चुके हैं. अभी हाल के दिनों में अभिनेत्री की फिल्म 'सास बहू चली स्वर्ग लोक' और 'चुगलखोर बहुरिया' टीवी पर प्रसारित की गई थी. इसी के साथ ही उनकी फिल्म 'टीवी वाली बीवी' का फर्स्ट लुक जारी किया गया था. हालांकि फिल्म की और जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है.
इनपुट: आईएएनएस
