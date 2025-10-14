केबीसी 17 में हॉट सीट पर बैठे 10 साल के कंटेस्टेंट की 'बदतमीजी' पर भड़कीं रानी चटर्जी, कहा-ये आने वाली जनरेशन है?

Rani Chatterjee: भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी हर मुद्दे पर अपनी राय रखती है. बात चाहे राजनीति की हो या सिनेमा की, हर मुद्दे पर रानी ने अपनी राय रखी है. अब रानी ने अमिताभ बच्चन के शो 'केबीसी' में आए बच्चे को लेकर शर्मिंदगी महसूस की है. रानी ने कहा कि कर ये रहा है और शर्म मुझे आ रही है. दरअसल, केबीसी 17 में हॉट सीट पर एक 10 साल के बच्चे को देखा गया, जो अमिताभ बच्चन के आगे बहुत कॉन्फिडेंट था. बच्चा बिना ऑप्शन सुने ही सवालों के जवाब दे रहा था. खुद एक्टर ने बच्चे के आगे माथा पकड़ लिया. अब सोशल मीडिया पर अमिताभ के सामने बदतमीजी करने को लेकर उसे ट्रोल किया जा रहा है.

रानी चटर्जी ने भी वीडियो पर राय रखते हुए लिखा, यह कैसी शिक्षा है? बुरा लग रहा है कि ये हमारी आने वाली जनरेशन है, अब मेरे घर के बच्चे मुझे ज्यादा तमीज वाले लग रहे हैं...कर ये रहा है और शर्म मुझे आ रही है.

बता दें कि शो में 10 साल का इशित भट्ट शो की शुरुआत में ही अमिताभ बच्चन से कहता है, मुझे नियम बताने मत बैठना, मुझे पहले से सब पता है. पहले तो इशित भट्ट बिना ऑप्शन सुने ही सारे सवालों का जवाब देता है, लेकिन फिर बाद में रामायण पर पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाता. सोशल मीडिया पर इशित भट्ट और उनके माता-पिता को ट्रोल किया जा रहा है. यूजर्स का कहना है कि बच्चे को कैसी परवरिश दी है. शो में इतने बच्चे और बड़े लोग आए हैं और सभी ने अमिताभ बच्चन को सम्मान दिया है. शो में अमिताभ बच्चन भी संयम से बच्चे की बातों को सुनते हुए दिखाई दिए.

वर्क फ्रंट की बात करें तो रानी की कई फिल्में रिलीज हो चुकी हैं और कुछ फिल्में रिलीज होने वाली हैं। एक्ट्रेस की 'परिणय सूत्र' का ट्रेलर रिलीज होने वाला है, जबकि यूट्यूब पर 'रानी की प्रिया ब्यूटी पार्लर', 'मायके की टिकट कटा दी पिया', 'जय मां सतोषी', और 'चुगखोर बहुरिया' रिलीज हो चुकी हैं. ये सभी यूट्यूब पर मौजूद हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस अपनी फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दे रही हैं और रोजाना जिम में पसीना बहाते वीडियो पोस्ट करती हैं.

