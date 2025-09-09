रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2915097
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित

Rani Chatterjee News: भोजपुरी फिल्म चुगलखोर बहुरिया जल्द ही TV पर दिखाई जाएगी. इसकी जानकारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इस्टाग्राम पर दिया है. यह फिल्म 13 सितंबर को शाम और रविवार को सुबह में भोजपुरी सिनेमा चैनल पर प्रसारित होगी.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:52 PM IST

Trending Photos

रानी चटर्जी, मशहूर अभिनेत्री
रानी चटर्जी, मशहूर अभिनेत्री

Rani Chatterjee News: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी अपने प्रशंसकों के लिए खुशखबरी लेकर आई हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टेलीविजन पर दर्शकों का मनोरंजन करने वाली है. रानी ने इसकी जानकारी खुद सोशल मीडिया के जरिए दी. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, तैयार हो जाइए! 'चुगलखोर बहुरिया' अपनी चुगली का खजाना लेकर आ रही है. देखिए 13 सितंबर, शनिवार को शाम 6:30 बजे और 14 सितंबर, रविवार को सुबह 10 बजे, सिर्फ भोजपुरी सिनेमा चैनल पर. इस वीडियो को शेयर करें और मजा लें.

क्लिप में अभिनेत्री फिल्म का प्रचार करते हुए बोलती हैं, चुगली में एक अलग ही मजा है. इन दिनों मैं खूब चुगली कर रही हूं, बिल्कुल अपनी नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' के किरदार की तरह. रानी ने डायरेक्टर बंटी की तारीफ करते हुए बताया कि उनकी मदद से वह अपने किरदार में पूरी तरह ढल पाईं. उन्होंने हंसते हुए कहा, बंटी ने मुझे चुगली करने की कला सिखाई, जिससे मेरे किरदार को जीवंत करने में बहुत मदद मिली.

ये भी पढ़ें: Bhojpuri: ‘जगुआर’ लुक में छाईं अक्षरा सिंह, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें

Add Zee News as a Preferred Source

'चुगलखोर बहुरिया' में रानी का यह नया अवतार दर्शकों को हंसी, ड्रामा और मनोरंजन का तड़का देने वाला है. उन्होंने अपने किरदार के लिए खास लुक अपनाया है, जो दर्शकों को गांव की चुलबुली और चालाक बहू की याद दिलाता है. वीडियो में रानी ने नारंगी रंग की साड़ी पहनी है, सिर पर पल्लू, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ियां हैं. वहीं, बालों को उन्होंने दो लंबी चोटियों में गूंथकर लाल रिबन से सजाया है, जो उनके देसी अंदाज को और निखारता है.

फिल्म का निर्माण अंशुमन सिंह, विनय सिंह, और मधु शर्मा ने मिलकर किया है. इसके निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं. फिल्म को संगीत साजन मिश्रा ने दिया है. इसकी कहानी सुरेंद्र मिश्रा और विवेक मिश्रा ने लिखी है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rani Chatterjee news

Trending news

Rani Chatterjee news
रानी चटर्जी की नई फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' जल्द ही टीवी पर होगी प्रसारित
Lalu Yadav
Bihar Politics: गयाजी में लालू यादव ने परिवार संग किया पिंडदान, जेडीयू ने साधा निशान
Bihar Land Reform
भूमि सुधार के लिए 3300 अतिरिक्त राजस्वकर्मी नियुक्त होंगे, कैबिनेट ने लगाई मुहर
Lalu Prasad Yadav
'लालू यादव ने मुस्लिम को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमें BJP की बी टीम बताते हैं'
Begusarai News
बेगूसराय में घूसखोरी का बड़ा भंडाफोड़, CO और डेटा ऑपरेटर 2 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार
Jehanabad news
जहानाबाद में दिनदहाड़े गोलीकांड, मकान में काम कर रहे बिजली मिस्त्री को मारी गोली
Neeraj Kumar
लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार
Pappu Yadav
बाढ़ पीड़ित राज्यों की मदद को आगे आए पप्पू यादव, हिमाचल के BJP सांसदों के लिए आईना!
Bhagalpur News
सिर तन से जुदा का नारा लगाया, फिलिस्तीन का झंडा लहराया, पुलिस ने रात 12 बजे 4 को दबो
indian railway
अब आपके स्टेशन पर रुकेंगी सुपरफास्ट ट्रेनें, दिवाली और छठ पूजा में घर जाना आसान
;