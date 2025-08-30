रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2902261
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

रानी चटर्जी का नया अंदाज, 'होंठो पे बस तेरा नाम है' गाने पर लूटी महफिल

Rani Chatterjee News:भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी ने इंस्टा पर नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ब्लू ड्रेस में 'होंठों पे बस तेरा नाम' गाने पर शानदार एक्सप्रेशन देती नजर आ रही हैं। फैंस उनके लुक और अंदाज़ की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:11 AM IST

Trending Photos

रानी चटर्जी, मशहूर अभिनेत्री
रानी चटर्जी, मशहूर अभिनेत्री

Rani Chatterjee News: भोजपुरी सिनेमा की उम्दा अदाकारा रानी चटर्जी हमेशा से ही अपनी दमदार एक्टिंग के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. वह चाहे कहीं भी चली जाएं, लेकिन अपने फैंस को अपडेट देने से पीछे नहीं हटती हैं। वहीं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह फिल्म 'ये दिल्लगी' के गाने 'होंठों पे बस तेरा नाम है' पर शानदार एक्सप्रेशन के साथ रील बनाती नजर आ रही हैं.

ब्लू कलर की ड्रेस के साथ रानी ने पार्टी टाइप मेकअप कर रखा था. कानों में बड़े-बड़े इयररिंग्स और हाथों में गोल्ड की रिंग. वहीं, लुक और आकर्षक बनाने के लिए उन्होंने बालों को कर्ल किया है. अभिनेत्री के वीडियो से फैंस कयास लगा रहे हैं कि वह किसी शो या पार्टी में गई हैं. रानी ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "होंठों पे बस तेरा नाम है.रानी का यह वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है। वे उन्हें हार्ट और कई तरह के इमोजी कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, लवली परफॉर्मेंस, दूसरे यूजर ने लिखा, आपके एक्सप्रेशन बहुत बेहतरीन हैं.

ये भी पढ़ें: अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें, गाना 'होंठो पे बस तेरा नाम है' साल 1994 में आई फिल्म 'दिल्लगी' का है, जिसे कुमार सानू और लता मंगेशकर ने मिलकर गाया है और दिलीप सेन-समीर सेन ने इसे संगीतबद्ध किया है. वहीं, इसके लिरिक्स समीर ने दिए हैं.

1994 में रिलीज हुई फिल्म 'ये दिल्लगी' को 1.6 करोड़ के छोटे बजट में बनाया गया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने 10 करोड़ की कमाई की थी. ये फिल्म 1954 की हॉलीवुड फिल्म 'सबरीना' की ऑफिशियल हिंदी रीमेक थी. इसकी कामयाबी के बाद इसे तमिल भाषा में 'प्रिया ओ प्रिया' नाम से बनाया गया था. वहीं, फिल्म की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में हुई थी और इसका गाना 'ओले-ओले' जबरदस्त हिट रहा था, जिसे सैफ अली खान की फिल्म 'जवानी जानेमन' में रीक्रिएट किया गया था.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rani Chatterjee news

Trending news

Akshara Singh news
अक्षरा सिंह के जन्मदिन पर नीलिमा सिंह ने किया भावुक पोस्ट
Kalpana Patwari
'तनी-तनी सा बात के', मनोज भावुक का लिरिक्स और कल्पना का स्वर, गर्द उड़ा रहा ये गजल
MP Surendra Yadav
NH-33 और रेलवे ओवरब्रिज पर छिड़ा 'क्रेडिट वार', सांसद पर पूर्व सांसद का पलटवार
Jharkhand news
Jharkhand News: 1 सितंबर से लागू नई शराब नीति , ये ब्रांड होंगे सस्ते
Pawan Singh
'इज्जत से खेलने का काम किया जा...', पवन सिंह पर पत्नी ज्योति सिंह का सनसनीखेज आरोप
Nawada Police
दहशत फैलाने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा, 15 लोग चढ़े हत्थे, जानिए पूरी वारदात
Bihar News
सहायक अभियंता के कई ठिकानों पर विजिलेंस का छापा, काली कमाई का पर्दाफाश
Bihar News
वैष्णो देवी लैंडस्लाइड में बिहार के 5 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे 4 सदस्य
Vande Bharat Express
बिहारवासियों को बड़ी सौगात, पटना-अयोध्या और पूर्णिया-दानापुर के लिए वंदे भारत
Munger News
Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक
;