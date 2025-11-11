Advertisement
रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ शेयर की खुशखबरी, पोस्टर ने बढ़ाया सस्पेंस

भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने अपनी नई फिल्म ‘हम हई जेठानी’ के ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है. फिल्म का ट्रेलर 14 नवंबर को रिलीज होगा. इसमें रानी के साथ खुशी झा और सोनाली मिश्रा नजर आएंगी.

Nov 11, 2025

रानी चटर्जी
भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रानी चटर्जी की नई फिल्म ‘हम हई जेठानी’ अब रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार है. मंगलवार को रानी चटर्जी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए फिल्म के ट्रेलर रिलीज की तारीख का ऐलान किया. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, “फिल्म ‘हम हई जेठानी’ का ट्रेलर 14 नवंबर को रिलीज होगा.” रानी के इस ऐलान के बाद उनके फैंस सोशल मीडिया पर काफी उत्साहित नजर आए और ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार करने लगे.

‘हम हई जेठानी’ फिल्म का निर्माण आईवीवाई एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले किया गया है. इस फिल्म को संदीप सिंह और निलाभ तिवारी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि निर्देशन की जिम्मेदारी अनिल नैनन ने संभाली है. मेकर्स का कहना है कि फिल्म की कहानी परिवारिक रिश्तों और महिलाओं के आत्मसम्मान पर आधारित है. यह एक इमोशनल फैमिली ड्रामा होगा, जिसमें मनोरंजन के साथ संदेश भी देखने को मिलेगा.

फिल्म में रानी चटर्जी के साथ अभिनेत्री खुशी झा और सोनाली मिश्रा भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगी. तीनों अभिनेत्रियों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है. फिल्म के पोस्टर से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहानी एक पारिवारिक माहौल में सास-बहू और जेठानी-देवरानी के रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमेगी. रानी चटर्जी इसमें एक सशक्त और प्रभावशाली जेठानी के किरदार में दिखाई देंगी.

रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उन्होंने अब तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और कई यादगार किरदार निभाए हैं. वह टीवी के लोकप्रिय रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी सीजन 10’ में भी नजर आ चुकी हैं. उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों में ‘सुहागिन’, ‘चुगलखोर बहुरिया’, ‘प्रिया ब्यूटी पार्लर’ और ‘अम्मा’ शामिल हैं. वहीं, कई फिल्में रिलीज के इंतजार में हैं.

इन दिनों रानी चटर्जी अपनी अगली फिल्म ‘यूपी वाली-बिहार वाली’ की शूटिंग में बिजी हैं. यह फिल्म मंजुल ठाकुर के निर्देशन में बन रही है. इस पारिवारिक ड्रामा फिल्म में रानी के साथ अभिनेत्री संजना पांडे भी मुख्य भूमिका में होंगी. इसके अलावा फिल्म में प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे कलाकार शामिल हैं. दर्शक इस फिल्म को लेकर भी काफी उत्साहित हैं.

इनपुट- आईएएनएस

