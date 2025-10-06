Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2950737
Zee Bihar JharkhandBhojpuri Cinema

‘गैंगस्टर इन बिहार’, रानी चटर्जी की फिल्म का पोस्टर जारी, ट्रेलर 8 अक्टूबर को होगा रिलीज

भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री रानी चटर्जी की एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘गैंगस्टर इन बिहार’ का पोस्टर सोमवार को जारी किया गया. मेकर्स ने साथ ही यह जानकारी दी कि फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर को रिलीज होगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:14 PM IST

Trending Photos

भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी
भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी

Rani Chatterjee New Bhojpuri Film: भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रानी चटर्जी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रही हैं. उनकी बहुप्रतीक्षित एक्शन-ड्रामा फिल्म ‘गैंगस्टर इन बिहार’ का नया पोस्टर सोमवार को जारी किया गया. इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया. अभिनेता प्रवेश लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्टर साझा करते हुए बताया कि फिल्म का ट्रेलर 8 अक्टूबर को सुबह 8 बजे रिलीज होगा.

पोस्टर में रानी चटर्जी का लुक बेहद दमदार दिखाई दे रहा है. उनके चेहरे पर कड़क और सख्त हाव-भाव हैं, जो उनके सामान्य ग्लैमरस अवतार से बिल्कुल अलग हैं. दर्शकों को यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है और वे कयास लगा रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म में एक गैंगस्टर की भूमिका निभा सकती हैं.

पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा, “रानी मैम, यह लुक तो बड़ा गजब का है.” दूसरे फैन ने उन्हें “बिहार की लेडी सिंघम” बताया, जबकि किसी ने कहा कि पोस्टर देखकर ही “रोंगटे खड़े हो गए.” रानी चटर्जी ने खुद भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोस्ट शेयर कर प्रशंसकों से 8 अक्टूबर को ट्रेलर देखने की अपील की.

Add Zee News as a Preferred Source

‘गैंगस्टर इन बिहार’ को राम शर्मा फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनाया जा रहा है. इस फिल्म के निर्माता एनआरआई राम शर्मा हैं. रानी चटर्जी के साथ-साथ इसमें प्रवेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, राखी मिश्रा और संजय पांडे जैसे कलाकार भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे.

रानी चटर्जी के पास इस साल कई प्रोजेक्ट्स रहे हैं. उनकी फिल्में ‘प्रिया ब्यूटी पार्लर’, ‘घमंडी बहू’, और ‘चुगलखोर बहुरिया’ पहले ही रिलीज हो चुकी हैं. इसके अलावा उनकी एक और फिल्म ‘अम्मा’ भी दर्शकों के बीच आ चुकी है. अब जल्द ही उनकी नई फिल्म ‘परिणय सूत्र’ रिलीज होने वाली है, जिसकी शूटिंग और डबिंग पूरी हो चुकी है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- नीलम गिरी का नया गाना हुआ रिलीज, Behind The Scene वीडियो भी एक्ट्रेस ने किया शेयर

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rani ChatterjeeBhojpuri

Trending news

Bagaha News
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बगहा में प्रशासन एक्शन मोड में
Jehanabad news
जहानाबाद में चुनाव की तैयारी तेज, डीएम - निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के पूरे इंतजाम
Dilip Jaiswal
Bihar Chunav: चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिलीप जायसवाल ने किया बड़ा दावा
Bhojpuri
नीलम गिरी का नया गाना हुआ रिलीज, Behind The Scene वीडियो भी एक्ट्रेस ने किया शेयर
Ghatshila By-Election 2025
बिहार में दूसरे फेज के मतदान के दिन घाटशिला सीट पर 11 नवंबर को होंगे उपचुनाव
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: तारीखों के ऐलान के साथ आचार संहिता लागू, जानें क्या-क्या बदल जायेगा
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: चुनावी घोषणा के बाद आया आईएएनएस-मैटराइज सर्वे
Sahebganj Vidhan Sabha Seat
साहेबगंज विधानसभा में पुल, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधा चुनावी मुद्दे
bihar chunav 2025
पहले चरण की सभी 121 सीटें यहां देखिए, जानें आपकी विधानसभा में कब पड़ेंगे वोट?
bihar chunav 2025
Bihar Chunav Date: नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट