अयोध्या महोत्सव का हिस्सा बनेंगी रानी चटर्जी, 2025 की सफलता के बाद नई एनर्जी के साथ 2026 में करेंगी एंट्री

Rani Chatterjee: अयोध्या में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक आयोजित प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव में भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी भी हिस्सा लेंगी. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नए साल की शुरुआत अयोध्या से करना उनके लिए गर्व और खुशी की बात है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:47 PM IST

अयोध्या महोत्सव का हिस्सा बनेंगी रानी चटर्जी
अयोध्या महोत्सव का हिस्सा बनेंगी रानी चटर्जी

Rani Chartjee: अयोध्या में होने वाले प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य समारोह 31 दिसंबर से शुरू होकर 2 जनवरी तक चलने वाला है. इस समारोह का हिस्सा अब भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी भी बनने वाली हैं. अभिनेत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है और ये भी बताया है कि साल 2026 में वो क्या अलग करने वाली हैं. भोजपुरी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वे एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठी हैं. रानी ने बताया कि वे महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या आई हैं और उनके लिए ये गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि नया साल है और नए साल के मौके पर अयोध्या आना पूरे साल को सार्थक करता है. अयोध्या महोत्सव का हिस्सा बनना मेरे लिए खुशी और गर्व दोनों की बात है.

रानी चटर्जी ने आगे कहा कि नया साल आ गया है और हर कोई कुछ न कुछ रेजोल्यूशन लेता है और अपनी जिंदगी में बदलाव भी चाहता है, लेकिन मेरा साल 2025 बहुत शानदार बीता है. मैं इसी एनर्जी के साथ साल 2026 में प्रवेश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि साल बेहतरीन हो. मुझे जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाने हैं, क्योंकि मैं खुद की फेवरेट हूं.

रानी का मिजाज हमेशा से ही दिलखुश रहा है और वे हर मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखती हैं. हाल ही में उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और टीवी सीरियल्स को लेकर खुलकर बात की थी. उनका कहना था कि कलाकार को भाषा से बांधा नहीं जा सकता है, क्योंकि कलाकार के लिए हर भाषा एक जैसी ही है. हिंदी भाषा का कलाकार भोजपुरी में और भोजपुरी भाषा का कलाकार हिंदी सीरियल्स में भी काम कर सकता है, क्योंकि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है और कोई भी भाषा उसे सीमित नहीं कर सकती है.

ये बात उन्होंने इसलिए कही, क्योंकि उनके साथ भोजपुरी की वरिष्ठ अदाकारा नीलम वरिष्ट भी टीवी की दुनिया में कदम रखने वाली हैं. वे कलर्स टीवी के आगामी शो 'मौनरागम-गुनगुनाती खामोशी' में दिखने वाली हैं. वे पहली बार हिंदी भाषा के सीरियल में काम कर रही हैं.

इनपुट: आईएएनएस

