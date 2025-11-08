Advertisement
'हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है, पति बनकर सुरक्षा नहीं कर सकते', भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी का खेसारी पर तंज

Rani Chatterjee News: रानी चटर्जी नई फिल्मों की शूटिंग में भी बिजी हैं. उन्होंने हाल ही में 'यूपी वाली बिहार वाली' फिल्म की शूटिंग शुरू की है. उन्होंने फिल्म के सेट से पूजा-पाठ की वीडियो भी पोस्ट की थी. इस बीच भोजपुरी एक्ट्रेस ने खेसारी लाल यादव पर तंज कसा.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Nov 08, 2025, 12:48 PM IST

रानी चटर्जी (Photo- वीडियो ग्रैब)
रानी चटर्जी (Photo- वीडियो ग्रैब)

Rani Chatterjee on Khesari Lal Yadav: भोजपुरी क्वीन रानी चटर्जी अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं. अब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भोजपुरी स्टार और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव को खरी-खरी सुनाई है. रानी चटर्जी ने खेसारी द्वारा 'पत्नी' और 'बहन' को लेकर दिए बयान को विक्टिम कार्ड प्ले करना बताया है.

रानी चटर्जी ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट की है, जिसमें खेसारी लाल यादव बिहार की सुरक्षा और रिश्तों पर बात कर रहे हैं. खेसारी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से घर में बहुत प्यार भी करता हूं, लेकिन जब बाहर जाता हूं, तो एक भाई की तरह जाता हूं कि इस बहन की सुरक्षा करनी है. सिंगर के इस बयान को बहुत वायरल किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर मीम्स भी बनने शुरू हो चुके हैं.

इसी बयान वाले वीडियो को री-पोस्ट कर रानी चटर्जी ने खेसारी पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि मतलब पति बनकर आप सुरक्षा नहीं कर सकते? क्या बकवास है, हे भगवान, ये सब क्या सुनना पड़ रहा है. खेसारी जी, मतलब कितनी बकवास. इन्हें कोई अच्छा सलाहकार दे दिया जाए, जो इनको बता सके कि इंटरव्यू में क्या बोलना चाहिए. उन्होंने आगे लिखा कि ये हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं.

इससे पहले इसी बयान को लेकर पवन सिंह भी खेसारी को आड़े हाथ ले चुके हैं. उन्होंने मीडिया के सामने कहा था कि खेसारी लाल यादव की कोई गारंटी नहीं है, कब बीवी को बहन बना लें और कब बहन को बीवी बना लें.

बता दें कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव एक समय पर बहुत अच्छे को-स्टार हुआ करते थे, लेकिन दोनों के बीच विवाद की खबरें आईं और दोनों ने स्क्रीन पर साथ दिखना बंद कर दिया. रानी ने खेसारी और आकांक्षा पुरी के जिम वीडियो को भी रोस्ट किया था और कहा था कि ऐसे जिम कौन करता है? जिम तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसा आज तक नहीं देखा.

इनपुट: आईएएनएस

