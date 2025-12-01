Advertisement
रानी चटर्जी ने पूरी की ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग, मां संग शेयर किया भावुक वीडियो

रानी चटर्जी ने अपनी नई फिल्म ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग खत्म कर दी है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो साझा किया, जिसमें वे अपनी मां को सेट पर ले जाती दिख रही हैं. रानी ने बताया कि पिछले दो दशकों से ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, जहां उनकी मां ने उनका साथ न दिया हो.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:04 PM IST

रानी चटर्जी
भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रानी चटर्जी ने अपनी नई फिल्म ‘यूपी वाली–बिहार वाली’ की शूटिंग पूरी कर ली है. रानी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि वे अपने करियर के 21 सालों में लगभग हर प्रोजेक्ट के दौरान अपनी मां को सेट पर लेकर जाती रही हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में रानी अपनी मां के साथ शूटिंग लोकेशन की ओर जाती नजर आ रही हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म ‘नीरजा’ का मशहूर गाना ‘ऐसा क्यों मां’ चल रहा है, जिसे सुनकर फैंस भी भावुक हो गए.

वीडियो सामने आते ही रानी के चाहने वाले सोशल मीडिया पर कमेंट करने लगे. लोगों ने मां-बेटी के रिश्ते को खूबसूरत बताया और रानी की भावनात्मक जुड़ाव की जमकर सराहना की. रानी ने लिखा कि उनके लिए मां सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि करियर का सबसे बड़ा संबल रही हैं. यही वजह है कि उनकी मौजूदगी हर शूट का हिस्सा बनती है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस फिल्म का निर्देशन मंजुल ठाकुर ने किया है. इसमें रानी चटर्जी के साथ संजना, प्रशांत सिंह, आलोक सिंह राजपूत, ललित उपाध्याय, विद्या सिंह, स्वेता वर्मा और गोपाल चौहान जैसे कलाकार नजर आएंगे. यह स्टारकास्ट पहले से ही दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है, ऐसे में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

रानी चटर्जी की कई फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है और कुछ रिलीज के लिए तैयार हैं. उनकी आगामी फिल्मों में ‘परिणय सूत्र’, ‘गैंगस्टर इन बिहार’ और ‘हम हई जेठानी’ शामिल हैं. ‘हम हई जेठानी’ का ट्रेलर जारी हो चुका है, लेकिन रिलीज डेट का अभी इंतजार है. रानी लगातार अपने प्रोजेक्ट्स में व्यस्त हैं और उनकी हर नई फिल्म को दर्शक बेसब्री से देखते हैं.

