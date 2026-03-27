14 साल पहले ही भोजपुरी में बन गई थी फिल्म 'धुरंधर', रवि किशन ने बॉक्स ऑफिस पर जमा दिया रौला!

Bhojpuri Film Dhurandhar The Shooter: भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' आज से करीब 14 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने तब सिनेमाघरों में गर्दा उड़ा दिया था.
Trending Photos
Ravi Kishan Film Dhurandhar The Shooter: आज से करीब 14 साल पहले साल 2013 में जब सिनेमाघरों के बाहर लंबी कतारें लगना आम बात थी, तब भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन एक ऐसा अवतार लेकर आए जिसने एक्शन और इमोशन की परिभाषा ही बदल दी. जी हां, हम बात कर रहे हैं उस फिल्म कि जिसका नाम 'धुरंधर: द शूटर' था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रवि किशन का ऐसा रौला कायम किया, जिसकी धमक आज बॉलीवुड में भी नजर आ रही है.
बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर: द शूटर' का जलवा
दरअसल, 'धुरंधर: द शूटर' यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि रवि किशन का वो रौला था जिसने साबित कर दिया कि उन्हें भोजपुरी का मेगास्टार क्यों कहा जाता था. इस भोजपुरी फिल्म के स्टंट्स उस दौर के हिसाब से काफी एडवांस थे, जिसने युवाओं को थियेटर में सीटियां बजाने पर मजबूर कर दिया था. दर्शक रवि किशन की इस फिल्म को देखने के लिए खींचे चले आते थे.
भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' क्यों कर रहे बात?
बता दें कि हम भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' के बारे में इतने सालों बाद बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 की जगह गूगल पर यह भोजपुरी फिल्म ट्रेंड कर रही है. जब गूगल पर यूजर्स बॉलीवुड फिल्म धुरंधर 2 को सर्च कर रहे हैं, तो भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' उनके सामने आ रही है. इस वजह से इस फिल्म की चर्चा सोशल मीडिया पर भी खूब हो रही है.
'धुरंधर: द शूटर' के कौन-कौन थे स्टार?
भोजपुरी फिल्म 'धुरंधर: द शूटर' में रवि किशन ने मुख्य भूमिका अदा किया था. रवि किशन के साथ एक्ट्रेस संगीता तिवारी मेन एक्ट्रेस थीं. वहीं, अभिनेता अवधेश मिश्रा और बृजेश त्रिपाठी अहम किरदार में थे.
यह भी पढ़ें: लोग सर्च कर रहे धुरंधर 2, लेकिन मिल रही भोजपुरी फिल्म धुरंधर,यूजर्स बोले ये क्या है?