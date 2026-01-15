...तो अच्छा इसलिए रितेश पांडे ने छोड़ दिया जनसुराज को, जानिए 'बारूद ह जवानी' के बारे में सबकुछ

Bhojpuri New Song Release Barood ha Jawani: ‘बारूद ह जवानी’ सॉन्ग में रितेश पांडे के साथ नम्रता मल्ला नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस अंदाज में दिख रही हैं. उन्होंने रेड कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना है.
Trending Photos
Ritesh Pandey News Song: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रितेश पांडे इन दिनों खूब चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से इस्तीफा दिया है. पार्टी छोड़ने के बाद रितेश पांडे फिर से बैक टू बैक भोजपुरी म्यूजिक वीडियो रिलीज कर रहे हैं. उनका एक धमाकेदार भोजपुरी म्यूजिक वीडियो ‘बारूद ह जवानी’ यूट्यूब पर रिलीज हो गया है. गाना रिलीज होते ही धमाल मचा रहा है. मगर, इस बात की भी चर्चा हो रही है कि तो इसलिए रितेश पांडे ने जनसुराज पार्टी को छोड़ दिया है.
दरअसल, भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में करगहर विधानसभा क्षेत्र जनसुराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था. हालांकि, रितेश पांडे को करारी हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ने का ऐलान किय और कहा कि मैं जनता की सेवा करता रहूंगा.
चलिए अब रितेश पांडे के ‘बारूद ह जवानी’ के म्यूजिक वीडियो के बारे में जान लेते हैं. ‘बारूद ह जवानी’ सॉन्ग में रितेश पांडे के साथ नम्रता मल्ला नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस काफी ग्लैमरस अंदाज में दिख रही हैं. उन्होंने रेड कलर का खूबसूरत ड्रेस पहना है. वीडियो में दोनों स्टार की जोड़ी बहुत कमाल की लग रही है.
‘बारूद ह जवानी’ को रितेश पांडे और शिल्पी राज ने मिलकर गाया है. इस गाने को चंदन यदुवंशी ने लिखा है. इस गाने को म्यूजिक छोटू रावत ने दिया है. जबकि, डायरेक्टर आशीष विद्यार्थी है. यह गाना वीडियो T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 15 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. इस गाने पर फैन्स कमेंट कर रहे हैं और लिखा रहे कि यही सब गाने के लिए जन सुराज से इस्तीफा दे दिए.
यह भी पढ़ें: कल्पना पटवारी की सुरीली आवाज और त्रिशा कर मधु का जलवा!देखना न भूलें 16 जनवरी को यहां