Ritesh Pandey New Song: रितेश पांडे की धमाकेदार वापसी, सोशल मीडिया पर छाया नया गाना 'चुमुक होजा'... आपने सुना या नहीं?

Ritesh Pandey New Song: रितेश पांडे और शिल्पी राज का नया गाना 'चुमुक होजा' रिलीज हो गया है. इस गाने को खबर लिखे जाने तक 35 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. गाने को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 04, 2025, 05:15 PM IST

Ritesh Pandey New Song: बिहार चुनाव खत्म होने के बाद भोजपुरी सुपरस्टार रितेश पांडे ने एक बार फिर अपनी धमाकेदार वापसी की है. उनका नया गाना ‘चुमुक होजा’ रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है. इस गाने के वीडियो को SFC Music पर अपलोड किया गया है. वीडियो में रितेश पांडे मनीषा यादव के साथ नजर आ रहे हैं. गाने में दोनों ने रोमांस और मस्ती का तड़का लगाया है, जिस वजह से फैंस उनकी केमेस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं. गाने में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से रितेश ने एक बार साबित कर दिया है कि उनका जलवा बरकरार है.

गाने के पीछे के कलाकार
'चुमुक होजा' होना में रितेश पांडे और मनीषा यादव नजर की जबरदस्त केमेस्ट्री देखने को मिली है. इस गाने को रितेश पांडे और शिल्पी राज ने गाया है. इस गाने के लिरिक्स को विक्की रौशन ने लिखा है, जिन्होंने अपने लिखने की कला को बेहद गाने के माध्यम से बेहद अच्छे से पेश किया है. म्यूजिक देने का काम रौशन सिंह ने किया है. बता करें कोरियोग्राफर की तो आकाश राज ने कोरियोग्रा किया है और इसके डायरेक्टर रोहित सिंह है. वही, इस गाने के प्रोड्यूसर सुल्तान अंसारी है.

गाने पर फैंस का शानदार रिएक्शन
इस वीडियो पर फैंस तरह-तरह के कमेंट भी कर रहे हैं. एक फैन ने कमेंट कर लिखा- रितेश भैया ऑलवेज एक्टिव. एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- एक नंबर, एक बार फिर हिस्ट्री बनेगा. एक तीसरे फैन ने कमेंट कर लिखा- भोजपुरी का असली स्वैग सिर्फ रितेश भैया में ही है. एक चौथे फैन ने कमेंट कर लिखा- रितेश पांडे का लेवल की अलग है. एक अन्य फैन ने कमेंट कर लिखा- गाना सुनकर मजा आ गया, दिल खुश हो गया तो वही एक और ने कमेंट कर गाने के हर लाइन को दिल में उतरने वाला बताया.

