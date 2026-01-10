आरजेडी की हार से लेकर भारत रत्न तक, खेसारी का खुला बयान, पवन सिंह और दिनेश लाल पर भी तंज

Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति, बिहार की जनता, आरजेडी की हार और बीजेपी को लेकर एक के बाद एक बड़े और बेबाक बयान देकर सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. खेसारी ने साफ शब्दों में कहा कि आरजेडी की हार का कारण पूरे बिहार को पता है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को बदलाव ही नहीं चाहिए, यही सबसे बड़ी सच्चाई है. खेसारी ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके लिए राजनीति सही रास्ता नहीं है और वह एक कलाकार के रूप में ही ज्यादा सहज और संतुष्ट हैं.

कलाकार ही ठीक हूं, राजनीति मेरे बस की बात नहीं

खेसारी लाल यादव ने कहा कि वह राजनीति में खुद को फिट नहीं पाते. उन्होंने कहा कि मेरे लिए पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, कलाकार ही ठीक हूं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर वह मुंबई नहीं जाएंगे तो दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि यहां रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं. खेसारी ने बिहार सरकार से छपरा में फिल्म सिटी बनाने की मांग करते हुए कहा कि अगर यहां फिल्म सिटी बन जाए तो सैकड़ों कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार मिल सकता है.

लालू यादव, नीतीश कुमार और लैंड फॉर जॉब मामला

लैड फॉर जॉब मामले को लेकर खेसारी ने कहा कि कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, लेकिन जिस उम्र से लालू प्रसाद यादव गुजर रहे हैं, उस उम्र में उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने के सवाल पर खेसारी ने कहा कि उन्हें यह सम्मान जरूर मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि भगवान करे नीतीश चाचा को भारत रत्न मिले, वह हमारे गार्डियन हैं.

दिनेश लाल यादव और पवन सिंह पर सीधा तंज

खेसारी लाल यादव ने दिनेश लाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग पूरी बात सुने बिना बयान दे देते हैं. उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के लायक हैं या नहीं, यह कोई और तय नहीं कर सकता. बीजेपी से उन्हें कितना ऑफर आया, यह दूसरों को पता भी नहीं होगा. खेसारी ने यह भी कहा कि जो झूठ बोलता है, वही राजनीति के लिए सही माना जाता है. वहीं पवन सिंह को लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह महिलाओं का सम्मान करते हैं, और इसके बावजूद उन्हें बीजेपी की ओर से सुरक्षा दी जा रही है.

रिपोर्ट: निषेद