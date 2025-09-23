'बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं,' खेसारी ने किया पोस्ट, सपोर्ट में तुरंत आ गए तेजस्वी
'बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं,' खेसारी ने किया पोस्ट, सपोर्ट में तुरंत आ गए तेजस्वी

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ मौजूद हैं. इनमें पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा शामिल हैं, लेकिन दुख की बात है कि बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं. इसका सपोर्ट राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी किया.

Sep 23, 2025

खेसारी लाल यादव और तेजस्वी यादव (File Photo)

Tejashwi Yadav Support Khesari Lal Yadav: भोजपुरी सिनेमा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और बिहार में सियासी सनसनी मच गई. खेसारी लाल यादव का राजद नेता तेजस्वी यादव ने तुरंत समर्थन कर दिया. तेजस्वी यादव ने भोजपुरी सुपरस्टार के सोशल मीडिया पोस्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया. दरअसल, खेसारी लाल यादव ने बिहार के धार्मिक स्थलों को लेकर पोस्ट किया था. वहीं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए तेजस्वी ने लिखा कि 'खेसारी भाई की बात से सहमत हूं. बिहार में जितने ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं, उतने किसी और राज्य में नहीं. 

राजद नेता तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि 17 महीनों की सरकार में मैंने गैर जरूरी समझे जाने वाले पर्यटन विभाग का जिम्मा स्वयं पर्यटन मंत्री की चुनौती के रूप में स्वीकार किया और देश-विदेश में बिहार के पर्यटन स्थलों की हर स्तर पर विभिन्न-विभिन्न माध्यमों से प्रमोशन और ब्रांडिंग की.

इसका परिणाम यह हुआ कि 2023 में रिकॉर्ड तोड़ 8 करोड़ 21 लाख से ज्यादा देसी-विदेशी पर्यटकों ने बिहार भ्रमण किया और 2023 बिहार पर्यटन के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हुआ.निसंदेह पर्यटन क्षेत्र में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जिसे हम सब मिलकर पूर्ण करेंगे.जय बिहार, जय बिहारी!

खेसारी लाल यादव ने क्या लिखा, जानिए
खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर लिखा कि बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं! हां, पटना, गया, मुंगेर, सासाराम, सहरसा, छपरा, नवादा और नालंदा में जो की हमारी संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रमाण है, लेकिन दुःख का बात है कि इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं. अगर हम इन्हें सही से प्रमोट किये रहते तो आज देश दुनिया से लोग बिहार आते, जिससे धार्मिक यात्रा समेत ही पर्यटन और रोजगार भी बढ़ सकता था.

भोजपुरी सुपरस्टार ने आगे लिखा कि सोचिए; होटल, गाइड, ट्रांसपोर्ट, हैंडिक्राफ्ट, लोकल प्रसाद और खाने-पीने के विकल्प... सब बिहार में बढ़ सकते हैं.बस जरूरत है इसे खोजने और बिहार के लिए सोचने की. हमारे पास अवसर बहुत हैं, बस उन्हें पहचानने और सही दिशा देने की जरूरत है. इस नवरात्रि, हम अपने सभी बिहार के लोगों से अपील करते है कि आप अपने शहर में स्थित मां के दिव्य शक्तिपीठ का दर्शन कीजिये, लोगों को दिखाइए और पर्यटन बढ़ाइए. सब खुदे करे के पड़ी. जितना जल्दी जान आ समझ जइबS लोग, हमनी के बिहार ला अच्छा होइ! जय माता दी!

;