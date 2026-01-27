साली-जीजा की नोकझोंक ने इंटरनेट पर मचाया गदर, पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की केमिस्ट्री देख फैंस हुए दीवाने

Advertisement
Pawan Singh New Song: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह का नया गाना 'राइट साली पे बा जीजा का' रिलीज होते ही यूट्यूब पर छा गया है. आस्था सिंह और सिमरिथी बाथिजा के साथ पवन सिंह की जोड़ी को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. महज 2 दिनों में गाने ने 35 लाख से ज्यादा व्यूज हासिल कर लिए हैं.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:39 AM IST

Pawan Singh New Song: भोजपुरी सिनेमा के पावरस्टार पवन सिंह जब भी कोई नया म्यूजिक वीडियो लेकर आते हैं, तो रिकॉर्ड टूटना तय माना जाता है. इस बार पवन सिंह ने भोजपुरी की लोकप्रिय अदाकारा आस्था सिंह और सिमरिथी बाथिजा के साथ अपना नया गाना रिलीज कर फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. इस नई जोड़ी को देखकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है और यूट्यूब पर वीडियो ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है. फैंस लगातार व्यूज की बाढ़ ला रहे हैं. आइए जानते हैं पवन सिंह के इस नए गाने की खास बातें.

पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा की जोड़ी ने मचाया धमाल
पवन सिंह ने अपना नया गाना'राइट साली पे बा जीजा का' (Right Sali Pe Ba Jija Ka) रिलीज कर दिया है, जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ सिमरिथी बाथिजा और आस्था सिंह की जोड़ी नजर आ रही है, जिसकी हर तरफ खूब चर्चा हो रही है. रोमांटिक म्यूजिक वीडियो'राइट साली पे बा जीजा का' में पवन सिंह और सिमरिथी बाथिजा के डांस स्टेप्स को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: होली में कल्लू का जलवा! 'नया भतार चाहते है' सॉन्ग में आस्था सिंह संग मचाई धूम

पवन सिंह और शिल्पी राज की आवाज
'राइट साली पे बा जीजा का' इस रोमांटिक ट्रैक को पवन सिंह ने सिंगर शिल्पी राज के साथ मिलकर गाया है. म्यूजिक वीडियो में पवन सिंह के साथ सिमरिथी बाथिजा और आस्था सिंह के बीच की साली जीजा के नोकझोक और कमाल के डांस स्टेप्स फैन्स का दिल जीत रहे हैं. गाने का म्यूजिक काफी शानदार है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहा है.

 रिलीज के कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज
'राइट साली पे बा जीजा का' गाने को शब्बीर अहमदने लिखा है. जबकि इस गाने को शब्बीर अहमद ने म्यूजिक दिया है. वहीं, इस गाने को T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 25 जनवरी, 2026 को अपलोड किया गया है. अभी अपलोड हुए 2 दिन ही हुए तब तक 35 लाख से ज्यादा व्यूज इस गाने पर आ चुके है. यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में गाने को लेकर पवन सिंह के फैन्स खूब रिएक्शन दे रहे हैं.

Pawan Singh new song

Trending news

