भोजपुरी देसी स्टार समर सिंह को 'थप्पड़ मारूंगी', दिव्या रल्हान ने 7 महीने पहले ही कर दिया था ये कांड!

Bhojpuri Song Thappad Marungi: भोजपुरी सिनेमा के दीवानों ने गजब कर दिया है! ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2' का सुपर-डुपर हिट गाना 'थप्पड़ मारूंगी' का ठेठ भोजपुरी अंदाज में रीमेक किया गया था, जो अपने रिलीज के सात महीने बाद भी गर्दा उड़ा रहा है. इसने तो यूट्यूब पर सचमुच धूम मचा दी है. इस म्यूजिक वीडियो में समर सिंह और दिव्या रल्हान ने क्या शानदार डांस किया है. गाने में दिव्या रल्हान समर सिंह को 'थप्पड़ मारूंगी' कहती नजर आ रही हैं.

समर सिंह और खुशबू तिवारी का धमाका है ये गाना

'थप्पड़ मारूंगी' भोजपुरी रीमेक गाने को इंडस्ट्री के देसी सुपरस्टार समर सिंह और मखमली आवाज की धनी खुशबू तिवारी ने गाया है. मगर, म्यूजिक वीडियो की सबसे बड़ी खासियत समर सिंह और दिव्या रल्हान की रोमांटिक केमिस्ट्री और उनका जबरदस्त एनर्जेटिक डांस है. जिसे देख कर दर्शक झूम उठते हैं.

मनमोहक और बीट-हैवी

दरअसल, यह भोजपुरी गाना होली की थीम पर बना है. रंगों की बौछार, मटकी फोड़ और देसी ठुमकों से भरा 'थप्पड़ मारूंगी' गाना दर्शकों को आज भी भा रहा है. गाने का विज़ुअल ट्रीटमेंट किसी ग्रैंड फिल्म से कम नहीं है. इसका म्यूजिक इतना तेज, मनमोहक और बीट-हैवी है कि चाहे आप कहीं भी हों, आपके कदम अपने आप थिरकने लगेंगे!

फैंस इस ट्रैक को सिर-आंखों पर बिठा लिया

'थप्पड़ मारूंगी' का ठेठ भोजपुरी अंदाज में रीमेक म्यूजिक वीडियो T-Series Hamaar Bhojpuri के यूट्यूब चैनल पर 13 फरवरी, 2025 को अपलोड किया गया है. इस गाने को आलोक यादव (Alok Yadav) ने लिखा है. वहीं, म्यूजिक एडीआर आनंद (ADR Anand) ने दिया है. फैंस इस ट्रैक को सिर-आंखों पर बिठा लिया है. गाने की लोकप्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है, यह साफ दिखाता है कि भोजपुरी दर्शकों को यह रीमेक बेहद पसंद आया है.

